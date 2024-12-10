تكنولوجيا: سيارات BMW M تتحول إلى كهربائية بالكامل بنظام دفع رباعي ومحرك رباعي عبر جميع النماذج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدون ان سيارات BMW M القادمة ستكون كهربائية بالكامل مع نظام دفع رباعي رباعي المحركات، وهو تحول كبير في أداء العلامة التجارية الشهيرة. كشفت BMW مؤخرًا عن أول نموذج أولي لسيارة EV من سلسلة M عبر يوتيوب، وأكدت أن جميع سيارات M المستقبلية ستعتمد على أربعة محركات كهربائية، مما يعزز التحكم في الجر وتوزيع عزم الدوران.

وفقًا لكارستن وولف من BMW، سيتم دمج جميع الوظائف مثل التحكم في الجر والمكابح في وحدة واحدة لضمان البساطة وتحسين الأداء. ستتوفر السيارات الكهربائية من سلسلة M بنظام دفع رباعي رباعي المحركات، ما يعزز استجابة السيارة ويسهم في توجيه عزم الدوران لتحقيق قوة أكبر خلال المنعطفات.

من المتوقع أن تكون M3 أول سيارة كهربائية بالكامل من سلسلة M، ومن المحتمل أن يتم إطلاقها في عام 2028 أو 2029. هذا التحول يشمل تعزيز السلامة والكفاءة على الطرق الوعرة، بفضل التحكم المحسن في الجر والكبح المتجدد. ومع ذلك، قد تضطر BMW إلى إضافة وضع اقتصادي لتعطيل بعض المحركات للحفاظ على نطاق أكبر.

من خلال هذه التغييرات، تسعى BMW لإنتاج سيارات كهربائية متطورة، تجمع بين الأداء العالي والسلامة المتقدمة.

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