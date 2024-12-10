تكنولوجيا: Pixel Studio 1.4 يصل مع مُنشئ ملصقات بالذكاء الاصطناعي وتكامل Gboard والعديد من التحسينات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل في ديسمبر 2024 عن تحديث جديد لتطبيق Pixel Studio، حيث سيحصل على تكامل مع Gboard. الإصدار 1.4 يعد تحديثًا أكبر من ذلك، حيث يتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات مباشرة من خلال التطبيق.

بعد التحديث إلى الإصدار 1.4، سيظهر منتقي الملصقات في Gboard مع علامة تبويب جديدة في Pixel Studio. عند الضغط على “إضافة” أو البحث عنه في قائمة “زائد” بجوار البحث، ستتمكن من الوصول إلى الخيارات الجديدة.

وفي الوقت نفسه، يمكن فتح قسم “مشاريعي” في التطبيق من الزاوية العلوية اليسرى للوصول إلى علامة تبويب “الملصقات” الجديدة، التي تحتوي على مجموعة من الملصقات الافتراضية وأي مجموعات أنشأتها، مع إمكانية الحذف.

تُعتبر إضافة زر “إنشاء ملصق” العنصر الأول في الشبكة، حيث يمكنك “إنشاء ملصق من صورة موجودة” كما كان في السابق أو “وصف الملصق الخاص بك”، ما ينقلك إلى واجهة المستخدم السريعة التي كانت مخصصة سابقًا للصور الكاملة.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت Google “اقتراحات النمط” الجديدة عند إنشاء صورة. على الرغم من أن هذه الميزة ربما كانت تحديثًا من جانب الخادم، إلا أنها أصبحت متاحة بالفعل في الإصدار 1.3. تشمل الأنماط المتاحة: Freestyle، 3D Cartoon، Video Game، Cinematic، Sketch، Anime، Poster Art، Claymation، Crochet، Watercolor، Construction Paper، Vector، Art، Patches.

فيما يلي سجل التغييرات الكامل للإصدار 1.4 من Pixel Studio:

إرسال ملصقات Pixel Studio عبر Gboard في أي تطبيق مراسلة.

إنشاء ملصقات جديدة في مكتبة “مشاريعي” أو من علامة التبويب “الملصقات” أو من مكتبة الملصقات أثناء التحرير.

استخدام أنماط جديدة لإبداعاتك، مع إضافة أنماط ممتعة لسهولة إنشاء الإبداعات التعبيرية أو استخدام أسلوبك الخاص مع الوصف المكتوب.

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