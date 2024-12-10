تكنولوجيا: OnePlus يطلق تحديث Android 15 لجهاز OnePlus Pad

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت OnePlus في طرح تحديث Android 15 لجهاز OnePlus Pad الأول بعد وصوله إلى جهاز OnePlus Pad 2 في وقت سابق. يعتمد التحديث على واجهة OxygenOS 15 المبنية على Android 15، والتي ظهرت لأول مرة في أكتوبر مع هاتف OnePlus 12، ثم توسعت لتشمل أجهزة مثل OnePlus Open وOnePlus Pad 2.

يتميز التحديث بتحسينات على مستوى الرسوم المتحركة وميزات جديدة. التحديث متوفر حاليًا في الهند كإصدار مستقر، ومن المتوقع أن يصل إلى المستخدمين في أمريكا الشمالية وأوروبا الأسبوع القادم.

أهم التحسينات:

أضيفت منحنيات تمرير لتطبيقات الطرف الثالث لضمان سلاسة الاستخدام.

حسنت ميزات الذكاء الاصطناعي وضوح الصور منخفضة الجودة وأزالت الانعكاسات الزجاجية.

أدخلت أدوات لتحسين النصوص وتنظيم المعلومات الصوتية.

أضيفت خيارات لتعديل شاشة القفل والشاشة الرئيسية باستخدام تأثيرات جديدة.

حدثت طريقة عرض المعلومات في التنبيهات الحية لتسهيل التفاعل معها.

أضيفت إمكانية التراجع عن تعديلات الصور مع تحسين التكامل مع الفلاتر.

طورت الإعدادات السريعة والنوافذ العائمة لتحسين تجربة المستخدم.

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