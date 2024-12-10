شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حملة "اكتشف على فيسبوك" تبرز إمكانيات جديدة للتواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت ميتا حملة جديدة تحت عنوان "اكتشف على فيسبوك"، تهدف إلى تغيير مفهوم المستخدمين حول المنصة لتكون أكثر من مجرد وسيلة للبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء، الحملة تركز على كيفية استخدام فيسبوك كمنصة لاكتشاف الفرص الاجتماعية، من استكشاف الكنوز الخفية في الأحياء المحلية إلى الانضمام إلى مجموعات ملهمة تتعلق بالاهتمامات المشتركة.



تسعى الحملة إلى إعادة تأكيد دور فيسبوك كمنصة قوية لبناء المجتمعات حول الاهتمامات المشتركة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المحتوى من الأخبار والأحداث الجارية إلى الترفيه والتواصل الشخصي، عبر تسليط الضوء على هذه الجوانب، تهدف "اكتشف على فيسبوك" إلى إعادة وضع فيسبوك كمركز اجتماعي نابض بالحياة للشباب.

وحملة "اكتشف" (Discover) التي أطلقها فيسبوك تشمل ميزات تهدف لتعزيز التواصل بين المستخدمين وتوسيع دائرة المعارف، من بين هذه الميزات هناك خاصية "Discover People"، التي تتيح للمستخدمين استكشاف أشخاص آخرين لديهم اهتمامات مشتركة أو يعيشون في مناطق قريبة.

وتعتمد هذه الخاصية على تحديث المستخدم لملفه الشخصي وتصفحه للأحداث القادمة أو الأشخاص المحيطين به، يتم اقتراح ملفات الأشخاص بناءً على الاهتمامات المشتركة، مما يجعلها أداة مفيدة للتعارف الشخصي أو التواصل المهني.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم ميزة أخرى تحت اسم "Discover" تصفح الإنترنت باستخدام بيانات مجانية محدودة توفرها شركات الاتصالات، مع قيود على محتوى الفيديو والصوت.

تهدف هذه الخدمة إلى مساعدة المستخدمين على الوصول إلى المعلومات الأساسية مثل الأخبار وحالة الطقس والبحث عن وظائف دون استهلاك بيانات كبيرة.