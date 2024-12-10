شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Year in Search.. ما الذى بحث عنه سكان العالم عبر جوجل فى 2024؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل عن أكثر موضوعات بحث عنها المواطنين بجميع أنحاء العالم على مدار 2024 من خلال محرك البحث التابع لها، والتى كانت أغلبها تتعلق بالعديد من الأحداث المختلفة، وفيما يلى نعرض أبرز هذه النتائج كما يلى:

كوبا أمريكا بطولة أمم أوروبا كأس العالم للكريكت تي 20 رجال الهند ضد إنجلترا ليام باين دونالد ترامب الهند ضد بنجلاديش ايفون 16 دورة الالعاب الاولمبية كاثرين، أميرة ويلز

الترندات:عمليات البحث

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أفلامموسيقيونالأغاني:

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