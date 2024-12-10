شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام Apple Pay للدفع عبر الإنترنت أو فى التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

يمكنك استخدام Apple Pay للدفع عبر الإنترنت أو في التطبيقات عندما ترى Apple Pay كخيار للدفع، وذلك من خلال خطوات بسيطة عبر مختلف أجهزة أبل، والتي نقدمها لك وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لدعم أبل:

1. اضغط فوق زر Apple Pay كطريقة للدفع.

2. للدفع ببطاقة مختلفة، اضغط فوق بطاقات أخرى وخيارات الدفع لاحقًا أو تغيير طريقة الدفع لتغيير بطاقتك الافتراضية.

3. إذا لزم الأمر، ادخل معلومات الفوترة والشحن والاتصال، وتخزن Apple Pay هذه المعلومات، لذا لن تحتاج إلى إدخالها مرة أخرى.

4. اكد الدفع بهذه الطريقة وفقا لكل جهاز على حدا:

iPhone أو iPad مزود بـ Face ID: اضغط ضغطًا مزدوجًا فوق الزر الجانبي، ثم استخدم Face ID أو رمز المرور الخاص بك.

iPhone أو iPad بدون Face ID: استخدم Touch ID أو رمز المرور الخاص بك.

Apple Vision Pro: استخدم Optic ID أو رمز المرور الخاص بك.

Apple Watch: اضغط ضغطًا مزدوجًا فوق الزر الجانبي.

Mac مزود بـ Touch ID: ضع إصبعك على Touch ID.

Mac بدون Touch ID: أكد الدفع على iPhone أو Apple Watch المتصل بالبلوتوث، وتأكد من تسجيل الدخول إلى نفس حساب أبل على جميع الأجهزة.

5. عند نجاح الدفع، سترى "تم" وعلامة اختيار على الشاشة.