تكنولوجيا: YouTube يطلق شريطًا سفليًا شفافًا على أندرويد وiOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن تطبيق YouTube عن مجموعة من التحديثات لتطبيقه على الأجهزة المحمولة خلال شهر أكتوبر، حيث بدأ الآن بطرح شريط سفلي شفاف بتأثير زجاجي بلوري.

أصبح الشريط السفلي، الذي تم تعديله الشهر الماضي بإضافة أيقونات جديدة، يتمتع الآن بتصميم شفاف يسمح برؤية الصور المصغرة أسفله أثناء تصفح التطبيق.

يُظهر هذا التأثير الزجاجي المتجمد بشكل أكثر وضوحًا عند استخدام المظهر الداكن في تطبيق YouTube، مما يضيف لمسة جمالية مميزة. يُلاحظ هذا التغيير بشكل أكبر على أجهزة آيفون بفضل منطقة الإيماءات الأطول، بينما يظهر تأثيره أقل وضوحًا على أجهزة اندرويد إلا إذا كان التنقل يتم باستخدام ثلاثة أزرار. يُفترض أن يوفر هذا التحديث تجربة تصفح أكثر انغماسًا للمستخدمين.

بدأ YouTube بطرح الشريط السفلي الشفاف كتحديث من جانب الخادم للإصدار 19.47 على نظام أندرويد والإصدار 19.49 على نظام iOS اعتبارًا من اليوم. بالإضافة إلى ذلك، حصل الشريط العلوي على تأثير ضبابي مماثل على إصدار سطح المكتب.

ينضم هذا التحديث إلى تحسينات أخرى في تصميم تطبيق الأجهزة المحمولة، مثل تجديد المشغل المصغر، وتنظيم صفحة الإعدادات بشكل أفضل، وإضافة عناصر تحكم جديدة لسرعة التشغيل، مما يعزز تجربة المستخدم بشكل عام.

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