علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: جوجل تكشف قائمة ما بحث عنه المصريون على الإنترنت خلال 2024

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القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل عن أكثر موضوعات بحث عنها المواطنين بجميع أنحاء العالم على مدار 2024 والتى تعرف بـ Year in Search 2024 من خلال محرك البحث التابع لها، والتى كانت أغلبها تتعلق بالعديد من الأحداث المختلفة، وفيما يلى نعرض أبرز ما بحث عنه المصريون خلال العام الجاري كما يلى:

قائمة الاكثر بحثاً في الأخبار:
  1. المنتخب المصري في الألعاب الأولمبية
  2. انخفاض قيمة الجنيه المصري (التعويم)
  3. مشروع رأس الحكمة
  4. مرض جدري القرود
  5. الهجوم على رفح
  6. الهجوم على القدس
  7. قضية سفاح التجمع
  8. الانتخابات الأمريكية
  9. تظلمات الثانوية العامة
  10. الحرب على لبنان
قائمة الاكثر بحثاً في الشخصيات:
  1. محمد عبد المنعم
  2. وسام أبو علي
  3. جميلة عوض
  4. صبحي خليل
  5. يحيى عطية الله
  6. أشرف داري
  7. معتز عزايزة
  8. حسين فهمي
  9. يوسف ايمن
  10. وائل الدحدوح
قائمة الاكثر بحثاً في المسلسلات:
  1. حق عرب
  2. حالة خاصة
  3. المداح 4
  4. نعمة الافوكاتو
  5. الحشاشين
  6. العتاولة
  7. كوبرا
  8. عمر أفندي
  9. مطعم الحبايب
  10. برغم القانون
قائمة الاكثر بحثاً في الأفلام:
  1. ولاد رزق 3
  2. شقو
  3. السرب
  4. الاسكندراني
  5. الحريفة
  6. أبو نسب
  7. اللعب مع العيال
  8. Inside Out 2
  9. فاصل من اللحظات اللذيذة
  10. Venom
قائمة الاكثر بحثاً في كرة القدم المصرية:
  1. الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا
  2. مصر ضد الكونغو الديمقراطية
  3. الرأس الأخضر ضد مصر
  4. مصر ضد غانا
  5. الأهلي ضد مازيمبي
  6. مصر ضد موزمبيق
  7. الزمالك ضد الأهلي
  8. نادي سيمبا ضد الأهلي
  9. نادي ميدياما ضد الأهلي
  10. بوتسوانا ضد مصر

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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