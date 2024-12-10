شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف قائمة ما بحث عنه المصريون على الإنترنت خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل عن أكثر موضوعات بحث عنها المواطنين بجميع أنحاء العالم على مدار 2024 والتى تعرف بـ Year in Search 2024 من خلال محرك البحث التابع لها، والتى كانت أغلبها تتعلق بالعديد من الأحداث المختلفة، وفيما يلى نعرض أبرز ما بحث عنه المصريون خلال العام الجاري كما يلى:

المنتخب المصري في الألعاب الأولمبية انخفاض قيمة الجنيه المصري (التعويم) مشروع رأس الحكمة مرض جدري القرود الهجوم على رفح الهجوم على القدس قضية سفاح التجمع الانتخابات الأمريكية تظلمات الثانوية العامة الحرب على لبنان

محمد عبد المنعم وسام أبو علي جميلة عوض صبحي خليل يحيى عطية الله أشرف داري معتز عزايزة حسين فهمي يوسف ايمن وائل الدحدوح

حق عرب حالة خاصة المداح 4 نعمة الافوكاتو الحشاشين العتاولة كوبرا عمر أفندي مطعم الحبايب برغم القانون

ولاد رزق 3 شقو السرب الاسكندراني الحريفة أبو نسب اللعب مع العيال Inside Out 2 فاصل من اللحظات اللذيذة Venom

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا مصر ضد الكونغو الديمقراطية الرأس الأخضر ضد مصر مصر ضد غانا الأهلي ضد مازيمبي مصر ضد موزمبيق الزمالك ضد الأهلي نادي سيمبا ضد الأهلي نادي ميدياما ضد الأهلي بوتسوانا ضد مصر

قائمة الاكثر بحثاً في الأخبار:قائمة الاكثر بحثاً في الشخصيات:قائمة الاكثر بحثاً في المسلسلات:قائمة الاكثر بحثاً في الأفلام:قائمة الاكثر بحثاً في كرة القدم المصرية: