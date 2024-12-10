شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أوبن إيه آي" تسعى لتعديل اتفاقها مع مايكروسوفت لجذب استثمارات جديد والان مع تفاصيل الخبر

تعمل شركة "أوبن إيه آي" على مناقشة إلغاء بند في اتفاقها مع مايكروسوفت يتعلق بالوصول إلى نماذجها الأكثر تقدمًا عند تحقيق "الذكاء العام الاصطناعي" (AGI)، في خطوة تهدف إلى فتح آفاق استثمارية جديدة مع مايكروسوفت وجذب مليارات الدولارات من التمويل المستقبلي، يأتي ذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، استنادًا إلى مصادر مطلعة على المناقشات.

تحدد الاتفاقية الحالية بين أوبن إيه آي ومايكروسوفت أن الأخيرة لن تكون قادرة على الوصول إلى تقنية AGI إذا تمكنت أوبن إيه آي من تطوير نظام ذكاء اصطناعي يتفوق على البشر في أداء الأعمال الاقتصادية الأكثر قيمة.

ومع ذلك، فإن إلغاء هذا البند قد يسمح لمايكروسوفت بمواصلة استخدام جميع تقنيات أوبن إيه آي والاستثمار فيها بعد تحقيق هذه المرحلة المتقدمة من الذكاء الاصطناعي.

كذلك تأتي هذه التطورات في سياق تعزيز الشراكة بين الطرفين، حيث ضخت مايكروسوفت استثمارات ضخمة في أوبن إيه آي في وقت سابق من هذا العام، مما عزز من قدرات الشركتين على العمل المشترك.

بالتزامن مع هذه الأنباء، أعلنت أوبن إيه آي عن مجموعة من التحديثات المهمة، منها إطلاق اشتراك ChatGPT Pro بقيمة 200 دولار شهريًا، والذي يمنح المستخدمين الوصول إلى نماذجها المتقدمة مثل OpenAI o1 وGPT-4o.

كما شملت التحديثات تحسينات كبيرة على نموذج OpenAI o1، بما في ذلك تحسين التفكير وحل المشكلات، وإضافة ميزات جديدة مثل رفع الصور والتصفح عبر الإنترنت.

تواصل أوبن إيه آي استكشاف مسارات جديدة لتوسيع شراكتها مع مايكروسوفت، مع وجود خطط للإعلان عن مزيد من التحسينات خلال الأيام القادمة.

وإذا تمت الموافقة على تعديل الاتفاق، فإن هذه الخطوة قد تعزز مكانة أوبن إيه آي في سوق الذكاء الاصطناعي وتضمن استمرار تعاونها مع أحد أكبر داعميها الماليين والتقنيين.