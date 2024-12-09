شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ ستارشيب العملاق من سبيس إكس يستعد للطيران مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرصها على زيادة وتيرة الرحلات التجريبية لصاروخ ستارشيب من الجيل التالي، نقلت شركة سبيس إكس صاروخ الدفع الثقيل من المرحلة الأولى إلى منصة الإطلاق لإجراء اختبارات ما قبل الرحلة قبل إطلاقه السابع.

نشرت شركة سبيس إكس صورة للصاروخ الثقيل، الذي يبلغ ارتفاعه 70 مترًا، وهو يقف على منصة الإطلاق، وعندما يتم وضع مركبة الفضاء ستارشيب في الأعلى للاختبار القادم، تصل المركبة إلى ارتفاع مذهل يبلغ 120 مترًا.

وأشارت تقارير حديثة إلى أن شركة سبيس إكس تستهدف يوم 11 يناير لإطلاق رحلة الاختبار المدارية السابعة للمركبة الفضائية Super Heavy ومركبة Starship (المعروفة مجتمعة باسم Starship)، على الرغم من أن سبيس إكس لم تؤكد ذلك بعد.

والصاروخ الأقوى على الإطلاق في الطيران كان يحسن أداءه مع كل رحلة منذ الاختبار الأول في أبريل 2023 ، واستغرقت تلك الرحلة الأولى أربع دقائق بالكاد قبل أن تنفجر المركبة بأكملها بشكل دراماتيكي فوق خليج المكسيك.

ومع ذلك، حققت الرحلة الثانية انفصال المرحلة، بينما شهدت الرحلة الثالثة وصول المركبة الفضائية إلى الفضاء، ثم قامت الرحلة الخامسة بهبوط صاروخي مذهل يجب رؤيته حتى يتم تصديقه ، كما إن إعادة معزز المرحلة الأولى إلى المنزل بعد وقت قصير من نشر المرحلة العليا في المدار يسمح لشركة SpaceX بإعادة استخدامه في مهام متعددة، ما يوفر دفعة كبيرة من الكفاءة لعمليات رحلاتها الفضائية.

وبمجرد اختبارها وإصدار شهادة كاملة لها، تريد ناسا وسبيس إكس استخدام نسخة معدلة من مركبة الفضاء ستارشيب لهبوط أول بشر على سطح القمر منذ مهمة أبولو الأخيرة في عام 1972 ، وسيكون الهبوط المرتقب للغاية جزءًا من مهمة أرتميس 3، والتي أعلنت ناسا مؤخرًا أنها ستؤجلها لمدة عام تقريبًا إلى منتصف عام 2027 ، ويأتي التأخير بعد ظهور مشكلات فنية في مركبة أوريون التابعة لناسا، والتي ستلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في مهمة أرتميس 3.

وقد تشمل مهمات المركبة الفضائية المستقبلية أيضًا إرسال البشر لأول مرة إلى المريخ، ربما في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين.

كما اقترح رئيس شركة سبيس إكس إيلون ماسك مرارًا وتكرارًا بما في ذلك مؤخرًا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الصاروخ قد يمهد الطريق يومًا ما للبشر ليصبحوا متعددي الكواكب من خلال المساعدة في إنشاء مستعمرة على المريخ ، مثل هذا الواقع بعيد المنال بالتأكيد، ولكن مع كل اختبار لمركبة ستارشيب، يعتقد ماسك أن طموحه الكبير يقترب أكثر فأكثر.