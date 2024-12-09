شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Meta تغلق أكثر من 2 مليون حساب بـ5 دول لحماية مستخدميها من الاحتيال الإلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Meta، عن إغلاق أكثر من مليوني حساب مرتبط بمراكز احتيال في ميانمار ولاوس وكمبوديا والإمارات العربية المتحدة والفلبين، وقد كشفت الشركة عن أنها تلاحق المنظمات الإجرامية التي تستخدم تقنية تسمى "ذبح الخنازير" ومخططات أخرى لاستهداف الأشخاص على مستوى العالم من خلال الرسائل والمواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي والعملات المشفرة لإقناعهم "بالاستثمار" تحت ذرائع كاذبة.

تتخذ Meta خطوة صغيرة نحو القضاء على حسابات الاحتيال عبر Facebook وInstagram وWhatsApp

وقد دخلت Meta في شراكة مع جهات إنفاذ القانون ونظرائها في القطاع الخاص، لكي تكون أكثر فعالية في القضاء على حسابات الاحتيال، هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها Meta نهجها في مواجهة المنظمات الإجرامية عبر الحدود وراء مجمعات احتيال العمل القسري بموجب سياسات المنظمات والأفراد الخطرين والسلامة.

وفي العامين الماضيين، أنشأت فرقًا وأنظمة للمساعدة في تحديد وملاحقة هذه البؤر الساخنة للاحتيال على مستوى العالم بموجب سياسات DOI والسلامة الخاصة، بالإضافة إلى ذلك، أسست شراكات مهمة مع شركاء خارجيين رئيسيين لضمان اتباعنا لنهج شامل للدفاع عن الأشخاص ضد مجموعة واسعة من عمليات الاحتيال التي تحاول هذه المجموعات تنفيذها عبر الإنترنت وخارجها.

ما هي عملية ذبح الخنازير

وتعد عملية "ذبح الخنازير" هو عملية احتيال معقدة إلى حد ما تدور حول بناء علاقات شخصية موثوقة عبر الإنترنت مع شخص ما فقط للتلاعب به لإيداع المزيد والمزيد من الأموال في مخطط استثماري، غالبًا باستخدام العملات المشفرة، وفي النهاية خسارة هذه الأموال.

لبناء الثقة مع الضحية، تسمح هذه الاحتيالات في أغلب الأحيان للهدف بسحب مبالغ صغيرة من المال، ولكن بمجرد أن يبدأوا في طلب "استثمارهم" مرة أخرى أو يتضح أنهم لا يملكون المزيد من المال لإرساله إليهم، يختفي المحتالون عادةً بكل "الغنائم".

تُسمى هذه التقنية "الإغراء والاختفاء" وهناك احتمالات شبه معدومة أن يستعيد الضحية جزءًا من الاستثمار، ناهيك عن المبلغ بالكامل.

أصبحت مخططات "ذبح الخنازير" معقدة للغاية هذه الأيام لدرجة أنه من الصعب الهروب من براثنها بمجرد أن يتم إغراءك بالكامل.

ظهرت مخططات "ذبح الخنازير" لأول مرة أثناء جائحة كوفيد-19، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعلى الرغم من أنها مقرها في آسيا، إلا أن مراكز الاحتيال هذه تستهدف الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ولهذا السبب فهي خطيرة للغاية.

كشفت شركة ميتا أن فرقها ركزت على التحقيق في أنشطة مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا وتعطيلها لأكثر من عامين.

وعلمت الشركة أن هذه المجمعات الإجرامية تجبر عمالها على الانخراط في مجموعة كبيرة من الأنشطة الخبيثة، من العملات المشفرة والمقامرة والقروض والاحتيال الاستثماري إلى الاحتيال الحكومي وغيره من عمليات انتحال الشخصية.

في أغلب الأحيان، تبدأ عمليات الاحتيال هذه على تطبيقات المواعدة أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة، ثم تنتقل في النهاية إلى حسابات يسيطر عليها المحتالون على تطبيقات التشفير أو مواقع الويب الاحتيالية التي تدعي أنها منصات استثمارية.