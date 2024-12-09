شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لقطات مبهرة للسحب والأرض من مدار المحطة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

نشر رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا، دون بيتيت، مجموعة أخرى من اللقطات المذهلة، وهذه المرة تظهر السحب كما لم ترها من قبل.

تم التقاط هذه السحب من محطة الفضاء الدولية على ارتفاع 250 ميلاً فوق سطح الأرض، ويرجع المظهر الفريد لهذه السحب إلى محاذاة المحطة مع ظل كوكبنا ليلاً ونهاراً.



ناسا

وكتب بيتيت، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، "نعيش في منطقة الشفق، ومدارنا على محطة الفضاء الآن يتماشى مع ظل الليل والنهار للأرض، وبالتالى لا نرى النهار الكامل ولا الليل الكامل، هذا هو أفضل وقت لتصوير السحب تحت إضاءة منخفضة الزاوية".

وكان بيتيت، البالغ من العمر 69 عامًا، أكبر رائد فضاء في وكالة ناسا يبهر متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بسيل رائع من الصور منذ وصوله إلى المحطة المدارية في سبتمبر، كما استمتع أيضًا بمشاركة صور الفضاء التي التقطها خلال مهماته السابقة في محطة الفضاء الدولية.

إحدى الصور الأكثر روعة التي التقطها بيتيت خلال مهمته الحالية تظهر ضوء القمر ينعكس على نهر في أمريكا الجنوبية، وهو مشهد وصفه بأنه "ثعابين فضية متدفقة".

وكان سريعًا أيضًا بما يكفي لالتقاط مشهد كبسولة SpaceX Crew Dragon وهي تعود بسرعة إلى الأرض في نهاية المهمة، حيث أظهرت صورة بيتيت خطًا دراميًا من الضوء مع عودة المركبة الفضائية إلى الغلاف الجوي للأرض في نهاية مهمة Polaris Dawn التاريخية في سبتمبر.

حرصا منه على تحسين صوره، ابتكر بيتيت أيضًا ما أصبح يُعرف باسم " متعقب باب الحظيرة ، وتتيح أداة التصوير الفلكي التي يمكن صنعها يدويًا التقاط صور أكثر وضوحًا لأضواء المدينة في الليل حيث يعوض الجهاز عن حركة المحطة بالنسبة لسطح الأرض ، ويمكن أيضًا استخدامها لالتقاط صور طويلة التعرض للسماء الليلية الملتقطة من الخلف على الأرض الصلبة، لإنتاج صور أكثر وضوحًا (بدون مسارات النجوم) من خلال مواجهة دوران الأرض.