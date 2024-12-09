شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حيلة جديدة من مؤثري تيك توك لتجنب الخسارة بعد حظر التطبيق بقرار أمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مخاوف عديدة لدى مؤثري تيك توك ومنشئ المحتوى ونجوم مقاطع الفيديو القصيرة، من غلق التطبيق فعليًا فى الولايات المتحدة، يأتي هذا بعد ساعات قليلة من حكم ثلاثي من قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية بالإجماع بتأييد القانون الذي من المقرر أن يحظر TikTok إذا لم تتخلص الشركة الأم من استثماراتها، حيث يواجه التطبيق حظرًا أمريكيًا الشهر المقبل بعد حكم محكمة العاصمة.



وفي وقت سابق من هذا العام، وقع جو بايدن على مشروع قانون يتطلب من ByteDance الشركة الأم لـTikTok بيع المنصة إلى مالك أمريكي بحلول 19 يناير 2025، أو مواجهة حظر فى الولايات المتحدة.



ويقع الموعد النهائي للقانون قبل يوم واحد من تنصيب ترامب، ولكن قد يتم منح تمديد لمدة 90 يومًا إذا كان هناك تقدم واضح في سحب ByteDance

بالطبع، انتقدت شركة تيك توك القانون، ووصفته بأنه رقابة غير دستورية تستند إلى معلومات خاطئة.



وحذرت المنصة من أن الحظر من شأنه إسكات أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي.

في أعقاب قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية بتأييد الحظر المحتمل، بدأ منشئو محتوى تيك توك الأمريكيون يدركون شيئًا ما، ثم بدأ العديد منهم حث متابعيهم على التواصل معهم على منصات منافسة مثل Instagram وYouTube وThreads، وفقًا لتقرير رويترز.

وأصبحت تيك توك قوة مهيمنة في المشهد الرقمي الأمريكي، حيث تجتذب المعلنين وتطلق ميزات مثل TikTok Shop، والتي تدعم الشركات الصغيرة، ومع ذلك، أثار المشرعون الأمريكيون مخاوف من أن الملكية الصينية للتطبيق قد تشكل خطرًا أمنيًا من خلال جمع البيانات عن المستخدمين الأمريكيين.



وقد أعرب منشئو المحتوى عن قلقهم المتزايد بشأن الخسارة المحتملة لجمهورهم ودخلهم.