شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يحصل على ميزة جديدة.. كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتس اب بجد على مجموعة من الميزات الجديدة لتحسين تجربة المستخدمين وخصوصيتهم، وفي مطحنة التطوير يقال إن أحدثها ميزة مصممة لإخطار المستخدمين بالرسائل غير المقروءة وتحديثات الحالة غير المرئية، ويقال إن الميزة تهدف لمساعدة المستخدمين على التركيز على إدارة محادثاتهم بكفاءة أكبر.

وفقًا لموقع WABetaInfo، وهو الموقع الذي يتتبع التطورات المتعلقة بتطبيق واتس آب، فإن ميزة التذكير الجديدة متاحة للاختبار فى الإصدار التجريبي من التطبيق لنظام أندرويد، وهي مضمنة فى إصدار واتس آب التجريبي 2.24.25.29 لنظام أندرويد وتقدم إشعارات لتنبيه المستخدمين بالرسائل الفائتة وتحديثات الحالة.

وبتقديم المزيد من التفاصيل حول كيفية عملها، تكشف التقارير أن الميزة تستخدم خوارزمية داخلية لتحديد أولويات الإشعارات بناءً على سجل تفاعل المستخدم، وتركز على الأفراد الذين يتم الاتصال بهم بشكل متكرر، مما يضمن أن التحديثات من جهات الاتصال هذه من المرجح أن تؤدي إلى تذكيرات.



ومع ذلك، فإن هذه الأولوية تنطبق فقط على النسخة الحالية من التطبيق، حيث يتم تخزين بيانات التفاعل محليًا، ويشير التقرير إلى أنه في حالة إعادة تثبيت المستخدم لتطبيق WhatsApp، فإن الخوارزمية ستعيد حساب هذه البيانات لأنها غير محفوظة على الخوادم أو في النسخ الاحتياطية.

أما بالنسبة للتوافر، فإن إشعارات التذكير بالرسائل غير المقروءة وتحديثات الحالة في مرحلة الاختبار التجريبي حاليًا ولم تتوفر بعد في الإصدار الثابت، وإذا كنت تستخدم WhatsApp على جهاز Android الخاص بك، فيمكنك تجربة الميزة من خلال الانضمام إلى برنامج WhatsApp التجريبي.

وللوصول إلى هذه الميزات، يجب على المستخدمين التأكد من تحديث تطبيق WhatsApp الخاص بهم من خلال App Store أو Google Play Store.

وفي الوقت نفسه، يقدم WhatsApp أيضًا ميزة جديدة لمشاركة الملصقات تتيح للمستخدمين إرسال حزم ملصقات كاملة في خطوة واحدة، حيث أفاد WABetaInfo أن هذا التحديث متاح على كل من منصات Android وiOS.

لمشاركة حزمة ملصقات، يحتاج المستخدمون إلى فتح أداة اختيار الملصقات داخل الدردشة، وتحديد الحزمة المطلوبة، واستخدام قائمة النقاط الثلاث لتحديد خيار "إرسال"، ويمكن للمستلم بعد ذلك تنزيل حزمة الملصقات بالكامل مباشرةً، مما يبسط عملية إضافة ملصقات جديدة.

في السابق، كان على المستخدمين مشاركة الملصقات بشكل فردي، وهو ما كان يستغرق وقتًا طويلاً، وتعمل الميزة المحدثة على إلغاء هذه الخطوة، مما يتيح مشاركة أسرع وأكثر ملاءمة، وتعد الوظيفة جزءًا من إصدار WhatsApp 24.24.83 على iOS ويتم طرحها تدريجيًا لمزيد من المستخدمين.

أما بالنسبة للتوافر، فقد تم طرح ميزة مشاركة الملصقات على نطاق واسع ويمكن الوصول إليها في أحدث إصدار من WhatsApp لنظام iOS، ومن المتوقع تحديث مماثل لمستخدمي Android قريبًا.