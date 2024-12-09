شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيتكوين ليست الأولى.. أفضل العملات المشفرة أداءً خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت أفضل العملات المشفرة أداءً اعتبارًا من نوفمبر 2024 هي Dogecoin، والتي يعتبرها الكثيرون "عملة meme" الأصلية، ومثل العديد من العملات المشفرة الأخرى، شهدت Dogecoin ارتفاعًا هائلاً في أعقاب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وفي هذا الرسم البياني، نعرض أفضل 10 عملات مشفرة حسب عائدها حتى الآن (حتى 17 نوفمبر 2024)، استنادًا إلى البيانات التي تم الوصول إليها عبر PinPoint Macro Analytics.

كما ذكرنا من قبل، ارتفعت العديد من العملات المشفرة منذ فوز ترامب في الانتخابات، ويعتقد المستثمرون والمضاربون أن إدارة ترامب القادمة ستكون صديقة للعملات المشفرة (قبلت حملته التبرعات بالعملات المشفرة).



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عامل آخر مؤثر (خاصة بالنسبة لـ Dogecoin) هو الدور المتزايد لإيلون ماسك ونفوذه في الحكومة، حيث أن ماسك مؤيد للعملات المشفرة، وقد أعرب مرارًا وتكرارًا عن دعمه لعملة دوجكوين من خلال التغريدات والمقابلات، ومن المرجح أن إنشاء وزارة كفاءة الحكومة (D.O.G.E) يزيد أيضًا من الاهتمام بعملة دوجكوين.

عملات مشفرة أخرى ذات أداء أفضل

بصرف النظر عن دوجكوين، ما هي العملات المشفرة الأخرى في هذا الترتيب؟ فيما يلي بعض النقاط البارزة:

سولانا (SOL): تشتهر بسرعات معاملاتها السريعة نسبيًا، وهي المفضلة لدى منشئي NFT وألعاب اللعب لكسب المال

عملة باينانس (BNB): BNB هي العملة المشفرة الأصلية لنظام باينانس البيئي. كان لدى باينانس نصيبها العادل من الجدل، بما في ذلك دورها في انهيار FTX

زكاش (ZEC): زكاش هي عملة مشفرة تركز على الخصوصية وتقدم "إثباتات المعرفة الصفرية"، مما يسمح للمستخدمين بالتحقق من المعاملات من خلال الكشف عن تفاصيل مثل المرسل أو المتلقي أو المبلغ.