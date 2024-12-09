شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن لـ Vision Pro إجراء مكالمات هاتفية؟.. أبل تفكر فى ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Apple داخليًا على تطوير مودمات 5G جديدة منذ فترة طويلة، ومن المتوقع أخيرًا أن نراها تظهر لأول مرة في iPhone SE 4 في الربيع المقبل، ومع ذلك، يقدم تقرير جديد من Bloomberg أمس خريطة طريق أكثر تفصيلاً لخطط Apple للمودم، ويتضمن ذلك إمكانية الاتصال الخلوي في منتجين جديدين، بما في ذلك Apple Vision Pro.

مودمات Apple في Vision Pro

على الرغم من أنه من غير المرجح أن يتم تضمينها في تحديث شريحة M5 القادم العام المقبل، أفاد مارك جورمان أن Apple تفكر في جلب الاتصال الخلوي إلى Apple Vision Pro:

وتناقش الشركة أيضًا جلب الدعم الخلوي لسماعات الرأس، بما في ذلك الطرز المستقبلية من Vision Pro، وفي يوم من الأيام، قد تُستخدم التكنولوجيا أيضًا في نظارات الواقع المعزز خفيفة الوزن، على الرغم من أن مثل هذا الجهاز لا يزال بعيدًا بسنوات.

ويُقال إن شركة Apple تقوم بإعداد نموذجين أوليين لنسختين من مودمات 5G:

نموذج من الجيل الأول، من المتوقع أن يظهر لأول مرة في iPhone SE 4 وiPhone 17 Air وأجهزة iPad منخفضة التكلفة العام المقبل، ويركز على التكاليف والكفاءة.

نموذج أعلى مستوى، من المتوقع أن يظهر لأول مرة في عام 2026، مع اتصال أسرع بشبكة 5G - لجهاز iPhone 18 Pro وأجهزة Mac، لكن من غير الواضح حاليًا أي مودم سيدخل إلى Apple Vision Pro، حيث لم يحدد تقرير بلومبرج.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن Apple Vision Pro يحتاج إلى أن يكون موفرًا للطاقة إلى حد كبير، حيث يحتوي على بطارية صغيرة إلى حد ما تعمل على تشغيل النظام بأكمله، ولهذا السبب، يمكنني أن أرى أن Apple تلتزم بمودم الجيل الأول منخفض التكلفة لـ Apple Vision Pro - على الرغم من أن الوقت كفيل بإخبارنا بذلك.