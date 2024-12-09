شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة مشاركة "status" واتساب "ستوري" على فيسبوك والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر تطبيقات واتساب و فيسبوك من أكثر التطبيقات شهرة بين المستخدمين لمشاركة التحديثات الحياتية مع العائلة والأصدقاء، حيث يشارك المستخدمون عادة نفس التحديثات على كلا التطبيقين، ما قد يكون أمرًا مكررًا.

ولحسن الحظ، تقدم شركة ميتا طريقة ذكية لتمكين المستخدمين من مشاركة حالة واتساب كقصة على فيسبوك، مما يسهل العملية ويوفر الوقت.

كيفية ربط حساب واتساب بـ فيسبوك:

1. افتح تطبيق فيسبوك: قم بفتح تطبيق فيسبوك على هاتفك الذكي.



2. انتقل إلى تبويب الحالة: اضغط على تبويب الحالة الموجود أسفل الشاشة.



3. افتح القائمة: اضغط على النقاط الثلاثة في الزاوية العليا اليمنى.



4. اختر إعدادات الخصوصية: اختر خيار "خصوصية الحالة" من القائمة المنبثقة.



5. حدد فيسبوك: اختر خيار "فيسبوك".



6. ابدأ الإعداد: اضغط على "ابدأ" ثم على "موافقة".



7. تسجيل الدخول إلى فيسبوك: إذا كان حساب فيسبوك المعروض مختلفًا عن حسابك، أدخل بيانات الحساب بشكل يدوي.

كيفية مشاركة حالة واتساب كقصة على فيسبوك:

1. افتح تطبيق واتساب: افتح تطبيق واتساب على هاتفك.



2. انتقل إلى تبويب التحديثات: اضغط على تبويب "التحديثات" في الأسفل.



3. أنشئ حالة جديدة: اضغط على خيار "إضافة حالة" في الأعلى، ثم قم بإنشاء حالة من نوع صورة أو فيديو أو نص.



4. نشر الحالة: اضغط على زر "الحالة" في الأسفل.



5. تفعيل المشاركة التلقائية: قم بتفعيل الخيار "مشاركة دائماً إلى قصة فيسبوك".



بمجرد تفعيل هذه الإعدادات، سيتم مشاركة جميع تحديثات الحالة الخاصة بك على واتساب تلقائيًا كقصص على فيسبوك، مما يوفر عليك الوقت ويجعل العملية أكثر كفاءة.