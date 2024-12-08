تكنولوجيا: 3 مميزات متوقعة في الجيل القادم من أجهزة iPad!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في العمل على إصدار جديد من أجهزة الآيباد منخفضة التكلفة، وفي السطور القادمة نستعرض ثلاثة من المميزات المتوقعة في هذا الإصدار.

لم تكشف ابل هذا العام عن إصدار جديد من أجهزة iPad منخفضة التكلفة، لذا يستمر الإصدار المتوفر في الأسواق برقاقة A14 على أن تقدم ابل الإصدار الجديد في حدث يعقد في ربيع العام المقبل.

دعم منصة Apple Intelligence

ومن المقرر أن يأتي الجيل القادم من أجهزة الآيباد ببعض المميزات الجديدة، وعلى رأس هذه المميزات دعم تقنية الذكاء الإصطناعي، حيث ينطلق هذا الإصدار بمنصة Apple Intelligence، ومن المتوقع أيضاً أن يضم رقاقة ابل التي ترتكز على دقة تصنيع 3 نانومتر، على أن تقدم ابل رقاقة A17 Pro في جهاز iPad mini.

وتشمل مميزات الذكاء الإصطناعي المتوقعة ميزة ملخص الإشعارات، وميزة “Image Playground”، وGenmoji، هذا إلى جانب التحديث المتوقع لمساعد Siri الرقمي، وروبوت الدردشة ChatGPT.

تحسين الإتصال

تشير التوقعات إلى أن جهاز iPad 11 يأتي بمعايير الإتصال الجديدة التي تشمل دعم تقنية Wi-Fi 6E أو Wi-Fi 7، أو تقنية البلوتوث 5.3، وهي ترقية مقارنة بالإصدار الحالي الذي يدعم Wi-Fi 6، وتقنية البلوتوث 5.2.

كما تشير بعض التسريبات إلى أن هذا الإصدار قد يكون أول أجهزة الآيباد التي تتضمن شريحة مودم 5G من ابل، وهو كُشِف عنه مؤخراً في تقرير نشر في بلومبرج، والذي أشير فيه أيضاً إلى أن ابل تخطط لدعم أجهزة الآيباد برو في 2026 بالجيل الثاني من شرائح المودم.

لوحة مفاتيح Magic جديدة

تعمل ابل أيضاً على تطوير إصدار جديد من لوحات مفاتيح Magic لجهاز iPad 11 القادم، ومن المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بالتصميم التقليدي للوحة المفاتيح كبديل لتصميم folio الذي قدم في إصدار الشركة السابق iPad 10.

من جانب أخر كشف Mark Gurman عن الموعد المتوقع لإطلاق جهاز iPad 11، حيث تعقد ابل مؤتمر في ربيع العام المقبل لإطلاق هاتف iPhone SE 4، وجيل جديد من أجهزة iPad Air، مع iPad 11.

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