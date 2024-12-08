تكنولوجيا: نظارة ابل Vision Pro قد تدعم قريباً وحدات التحكم PlayStation VR 2 Sense

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر محاولات ابل لتسويق نظارة الواقع المختلط Vision Pro، لهذا بدأت الشركة في دراسة دعم توافق نظارة Vision Pro مع وحدة التحكم PlayStation VR 2 Sense.

تتمتع شركة سوني بخبرة في تطوير أجهزة ووحدات التحكم في تقنية الواقع الإفتراضي، إلا أن سوني تبحث عن توسع جديد في الأسواق، وتشير التوقعات إلى أن ابل تخطط أيضاً للبحث عن إتجاه جديد لتسويق نظارة الواقع المختلط Vision Pro وذلك عبر دعم وحدات التحكم الخاصة بشركة سوني.

ولقد أوضحت التفاصيل الجديدة التي نشرت عبر Mark Gurman في بلومبرج أن ابل تخطط لتسويق نظارة Vision Pro كجهاز حاسب “spatial” يرتكز عمله على التحكم بالإيماءات لفتح إمكانيات جديدة لنظارة الواقع المختلط، وأيضاً دعم توافق جديد مع ملحقات الواقع الإفتراضي.

وتشير التسريبات إلى أن ابل تسعى لبدء شراكة جديدة مع شركة سوني، وذلك عبر تحديث واجهة visionOS بميزة دعم وحدة الحركة المقدمة لنظارة الواقع الإفتراضي PSVR 2 المطورة من سوني، ومن المتوقع أن تباع وحدة التحكم في الحركة لاحقاً عبر متاجر ابل كجزء من الملحقات المتوافقة مع نظارة ابل.

يذكر أن هذه التفاصيل غير مؤكدة في الوقت الحالي، حيث تشير تسريبات أخرى إلى أن ابل تعمل على تطوير ملحقات خاصة بالشركة تحاكي وحدة التحكم في الحركة المطورة من سوني.

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