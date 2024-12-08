شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قطار هايبرلوب فى الصين ينقل الركاب بسرعات قياسية أسرع من الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الصين في بناء خط جديد لشبكة "ماجليف"، والتي تستخدم المغناطيس لرفع العربات فوق المسار، حيث تريد الصين بناء شبكة واسعة من القطارات المغناطيسية في جميع أنحاء البلاد، والتي ستقطع أكثر من 621 ميلاً (1000 كيلومتر) للركاب، وستكون بسرعات قياسية تتخطى الطيران أحيانا، 560 ميلاً في الساعة، كما سيتم نقل قطارات ماجليف هذه في حلقات هايبرلوب، أنفاق مغلقة لتقليل مقاومة الهواء وبالتالي السماح لقطارات ماجليف بالسير بشكل أسرع.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الصين لديها بالفعل خطين للقطارات المغناطيسية، تشانجشا ماجليف وشنغهاي ماجليف، لكن سرعتهما لا تتجاوز 62 ميلاً في الساعة و268 ميلاً في الساعة على التوالي.



هايبرلوب



بدأت الصين الآن في بناء جزء جديد من شبكة القطارات المغناطيسية، سيمتد هذا الامتداد 30 ميلاً (48.7 كم) بين تشانجشا وليويانج في مقاطعة هونان، وفقًا لتقارير جلوبال تايمز، نقلاً عن بيان من الحكومة المحلية، بتكلفة 10.44 مليار يوان (1.1 مليار جنيه إسترليني)، إنه امتداد لخط تشانجشا ماجليف الحالي، وهو ثاني خط ماجليف في الصين بعد شنغهاي ماجليف، أول ماجليف عالي السرعة يتم تشغيله تجاريًا في العالم.



ستكون السرعة المصممة للامتداد حوالي 100 ميل في الساعة (160 كم) في الساعة، لكن الخطوط الأخرى في شبكة القطارات المغناطيسية في البلاد تسير بسرعة أكبر من ذلك بكثير.

ويعد قطار شنغهاي ماجليف، الذي افتتح منذ أكثر من عقدين من الزمان، لا يزال أسرع قطار تجاري في العالم بسرعات قصوى تبلغ 268 ميلاً في الساعة (431 كم / ساعة).

ينقل قطار شنغهاي ماجليف الآلاف من الركاب والسياح يوميًا، ويقطع مسافة 19 ميلاً (30.5 كم) بين محطتين في المدينة في أقل من 7.5 دقيقة.

في حين تستخدم الصين تقنية القطار المغناطيسي المعلق منذ ما يقرب من عقدين من الزمان على نطاق محدود للغاية، إلا أنها لديها طموحات كبيرة لتوسيعها في جميع أنحاء البلاد.

ستكون أجزاء من الشبكة "هايبرلوب"، مما يعني أنها ستنقل الأشخاص بأقصى سرعة في أنابيب بين مواقع بعيدة.

تلقى المفهوم، الذي اقترحه لأول مرة في عام 1910 المهندس الأمريكي روبرت جودارد، اهتمامًا متجددًا في عام 2013 بسبب ورقة من قبل رجل الأعمال الملياردير ومؤسس سبيس إكس إيلون ماسك.

ولا يزال المهندسون الصينيون يعملون على القطارات التي ستكون قادرة على العمل على شبكة ماجليف المستقبلية بسرعات عالية.