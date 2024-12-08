تكنولوجيا: لينوفو تطلق جهاز ThinkPad X1 Carbon Aura AI بمعالج Intel Core Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو اليوم في السوق الصيني جهاز ThinkPad X1 Carbon Aura AI بمعالج Intel Core Ultra، وسعر يبدأ من 2200 دولار.

يتميز جهاز ThinkPad X1 Carbon Aura AI بمعالج Intel Core Ultra 7 258V، وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x، لدعم تعدد المهام بكفاءة، كما يدعم التخزين في PCIe 5.0 SSD (Hynix PCB01).

أيضاً يأتي الجهاز بشاشة OLED بحجم 14 إنش، ودقة عرض 2880 في 1800 بيكسل، مع معدل تحديث 120Hz، وتتميز الشاشة بتدرج لوني بمعايير DCI-P3 بنسبة 100%، وسطوع بنسبة 500 nits، لدعم المستخدمين بأفضل آداء في مهام البث وإنشاء المحتوى.

وينطلق ThinkPad X1 Carbon Aura AI بوزن 986 جرام فقط، وتصميم نحيف بسماكة 14.37مم من سبائك المغنسيوم، كما يضم الجهاز بطارية بقدرة 57Whr، وتقنية PSR 2.0 بعمر شحن يستمر حتى 18 ساعة.

وللإتصال يأتي الجهاز باثنان من منافذ Thunderbolt 4، و2 من منافذ USB-A، ومنفذ HDMI 2.1، مع مدخل للسماعات، وتأتي الكاميرة بغالق لدعم حماية خصوصية المستخدم، كما يأتي بمستشعر للبصمة، مع دعم التعرف على الوجه.

وتقدم لينوفو اثنان من النماذج من جهاز ThinkPad X1 Carbon Aura Ai على أن يأتي النموذج الأول بسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة SSD بسعر 2200 دولار، بينما يأتي النموذج الثاني بسعة 2 تيرابايت في سعة SSD بسعر 2475 دولار.

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