تكنولوجيا: Poco تطلق هواتف Poco M7 Pro وC75 5G رسمياً في 17 من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Poco إعلانات تشويقية اليوم أكدت من خلالها على خططها لعقد حدث في 17 من ديسمبر لكشف النقاب عن هاتفي Poco M7 Pro وPoco C75 5G في السوق الهندي.

ولقد أوضحت الإعلانات التشويقية بعض المواصفات الرئيسية للإصدارات المرتقبة، كما رصدت الهواتف في قوائم Flipkart في السوق الهندي إستعداداً للمؤتمر الرسمي.

ويأتي هاتف Poco M7 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض Full HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وسطوع بنسبة 2100 nits، كما تدعم الشاشة تقنية HDR10+، أيضاً يأتي الهاتف بطبقة حماية من Corning Gorilla Glass 5.

أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر Sony LYT-600 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، بميزة التثبيت البصري، كما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل، ويضم الهاتف منفذ USB C للشحن، ومدخل 3.5مم للسماعات.

من جانب أخر يأتي هاتف Poco C75 في فئة الهواتف منخفضة التكلفة بميزة دعم شبكات 5G، كما يأتي بتصميم يحاكي إصدار 4G، أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 4s Gen 2، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

ويأتي C75 5G بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ونظام تشغيل Android 14 على أن يدعم الهاتف 2 من تحديثات الأندوريد، و4 من تحديثات برمجيات الحماية.

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