شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 97.2 % دقة.. نموذج DeepMind الجديد يتفوق على أفضل أنظمة الطقس العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فريق DeepMind التابع لشركة Google عن نموذج ذكاء اصطناعي للتنبؤ بالطقس هذا الأسبوع يسمى GenCast، وفي ورقة بحثية نُشرت في مجلة Nature، قال باحثو DeepMind إنهم وجدوا أن GenCast يتفوق على ENS التابع للمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى - وهو على ما يبدو أفضل نظام للتنبؤ التشغيلي في العالم.

وفي منشور على مدونة، قدم فريق DeepMind شرحًا أكثر سهولة للوصول إلى التكنولوجيا: في حين كان نموذج الطقس السابق "حتميًا، وقدم تقديرًا واحدًا أفضل للطقس المستقبلي"، فإن GenCast "يتضمن مجموعة من 50 أو أكثر من التوقعات، كل منها يمثل مسارًا محتملًا للطقس"، مما يخلق "توزيعًا احتماليًا معقدًا لسيناريوهات الطقس المستقبلية".

أما بالنسبة لكيفية تكديسها ضد ENS، فقد قال الفريق إنه درب GenCast على بيانات الطقس حتى عام 2018، ثم قارن توقعاته لعام 2019، ووجد أن GenCast كان أكثر دقة بنسبة 97.2 في المائة من الوقت.

وتقول جوجل إن GenCast هو جزء من مجموعة نماذج الطقس التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي بدأت في دمجها في محرك البحث وخرائط جوجل. كما تخطط لإصدار توقعات في الوقت الفعلي والتاريخية من GenCast، والتي يمكن لأي شخص استخدامها في أبحاثه ونماذجه الخاصة.