تكنولوجيا: ابل تدعم هواتف iPhone 17 Pro بتحسينات في البطارية بدعم من تقنية TEE الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل جديدة حول سلسلة هواتف iPhone 17 Pro القادمة من ابل، حيث يؤكد التقرير على التحسنيات المتوقعة في بطارية هذه الإصدارات.

تسعى شركة ابل لدفع تقنيات جديدة في الأجيال القادمة من هواتف الأيفون، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تحسين عمر البطارية، وإستهلاك الطاقة بكفاءة أعلى.

ومن بين التقنيات المقدمة من ابل في الجيل القادم من هواتف الأيفون تقنية TEE في اللوحة الخلفية للشاشة، وهي تقنية منخفضة العزل تهدف إلى دعم الهواتف بكفاءة أعلى في إستهلاك الطاقة، كما تقدم آداء أفضل مقارنة بتقنية LTPO المستخدمة حالياً.

ولقد جاءت هذه التفاصيل مع معلومات نشرت مؤخراً أشير فيها إلى أن ابل تدعم ساعات Watch Series 10 وهواتف iPhone 18 بتقنية LTPO-3 في الشاشة.

من جانب أخر إستهدفت التسريبات مؤخراً الكشف عن تفاصيل مواصفات سلسلة iPhone 17، ولقد شغل هاتف iPhone 17 Air بشكل خاص العديد من التسريبات، التي أوضحت خطط ابل لدعم هذا الإصدار بمعالج A19 Pro، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

بينما تؤكد أحدث التسريبات على أن هواتف iPhone 17 Pro تأتي بآداء محسن وإستهلاك أفضل للطاقة، كما أوضحت التفاصيل التي نشرت عبر @Jukanlosreve على منصة X، أن هواتف iPhone 17 Pro تأتي بتقنية TEE المميزة بعزل منخفض، والتي تتكون من التفلون والإيثيلين والإيبوكسي.

وتعزز هذه التقنية كفاءة البطارية، كما تحسن العرض أيضاً، والآداء العام للهاتف مقارنة بالتقنيات الأخرى، ومن المتوقع أيضاً أن تحسن هذه التقنية عمر البطارية في هواتف iPhone 17 Pro، إلا أن التفاصيل لم تؤكد على أن هذه التقنية ستعزز جودة العرض بشكل ملحوظ على غرار تقنية LTPO.

يذكر أن تقنية LTPO هي التي تدعم عمل ProMotion التي قدمت في سلسلة iPhone 13 Pro والإصدارات اللاحقة، ومن المتوقع أن تستمر ابل في إستخدام هذه التقنية في الإصدارات الرئيسية من سلسلة iPhone 17.

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