شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق 23 قمرا صناعيا جديدا للإنترنت الفضائى "ستارلينك" والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة SpaceX دفعة أخرى من أقمارها الصناعية ذات النطاق العريض من فلوريدا في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، حيث أطلق صاروخ فالكون 9 23 مركبة فضائية من ستارلينك، بما في ذلك 13 مركبة ذات قدرات الاتصال المباشر بالخلية، من محطة كيب كانافيرال الفضائية بولاية فلوريدا.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، هبطت المرحلة الأولى من الصاروخ على متن سفينة سبيس إكس في المحيط الأطلسي بعد حوالي ثماني دقائق من الإطلاق كما هو مخطط له، وكانت هذه هي ثاني عملية إقلاع وهبوط لهذا المعزز المعين، وفقًا لوصف المهمة.

وفي الوقت نفسه، نشرت المرحلة العلوية من فالكون 9 بنجاح 23 قمرًا صناعيًا في مدار أرضي منخفض (LEO) كما هو مخطط له.

كان إطلاق صباح الأحد هو الإطلاق رقم 123 لفالكون 9 هذا العام، وتم تخصيص ما يقرب من 70% من هذه البعثات لبناء شبكة Starlink العملاقة، وهي أكبر شبكة من الأقمار الصناعية تم تجميعها على الإطلاق.