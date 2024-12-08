شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة X تطرح أداة جديدة لتوليد الصور.. تعرف على Aurora والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت X، الشبكة الاجتماعية المملوكة لإيلون ماسك والمعروفة سابقًا باسم Twitter، اداة جديدة لتوليد الصور لمساعدها Grok، ورغم إطلاق المنتج، إلا انه بعد بضع ساعات بدا أن المنتج اختفى بالنسبة لبعض المستخدمين.

وتمامًا مثل مولد الصور الأول الذي أضافته X إلى Grok في أكتوبر، يبدو أن هذا المولد، المسمى Aurora، لديه قيود قليلة، حيث يمكن الوصول إلى Aurora من خلال علامة التبويب Grok على تطبيقات X المحمولة والويب، ويمكنه إنشاء صور لشخصيات عامة ومحمية بحقوق الطبع والنشر، مثل ميكي ماوس، دون شكوى.

وقد توقف النموذج عن العُري في اختباراتنا القصيرة، لكن المحتوى الرسومي، لم يكن محظورًا.

وأعلن موظفو xAI، شركة Musk's AI الناشئة، التي طورت Grok والعديد من ميزات X التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، عن Aurora في منشورات على X في وقت مبكر من يوم السبت، ولكن المنشورات لم تكشف ما إذا كانت شركة xAI قد دربّت Aurora بنفسها، أو بنيتها على مولد صور موجود، أو كما كانت الحال مع مولد الصور الأول لشركة xAI، Flux، تعاونت مع طرف ثالث.

وقال موظف واحد على الأقل من شركة xAI إنهم ساعدوا في ضبط Aurora، وعلى أية حال، يبدو أن Aurora تتفوق في الصور الواقعية، بما في ذلك صور المناظر الطبيعية والطبيعة الثابتة، لكنها ليست خالية من العيوب.

ونشر مستخدمو X صورًا تم إنشاؤها بواسطة Aurora تُظهر أشياء تمتزج بشكل غير طبيعي مع أشخاص بدون أصابع، و(من المعروف أن الأيدي صعبة على مولدات الصور.)

يأتي إصدار Aurora بعد أن جعلت X تطبيق Grok مجانيًا لجميع المستخدمين؛ في السابق، كان برنامج الدردشة الآلي محصورًا خلف اشتراك Premium بقيمة 8 دولارات شهريًا من X، ويمكن للمستخدمين المجانيين إرسال ما يصل إلى 10 رسائل إلى Grok كل ساعتين وإنشاء ما يصل إلى 3 صور يوميًا.