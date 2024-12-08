تكنولوجيا: تسريب صورة حية تكشف تصميم Pixel 9a الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعدما ظهرت تسريبات سابقة لصور تقديمية، انتشرت الآن صور حية يُزعم أنها لهاتف Google Pixel 9a عبر الإنترنت على منصة التواصل الاجتماعي X (المعروفة سابقًا باسم تويتر).

وقد شارك المستخدم @feni_book هذه الصور، التي تعرض كلاً من الجزء الأمامي والخلفي للهاتف المزعوم. من خلال الصور، يظهر التصميم الأمامي مألوفًا، حيث يحتوي على فتحة مركزية لكاميرا السيلفي، مع حواف مسطحة وصغيرة.

أما التصميم الخلفي، فيبدو أنه يمثل تغييرًا كبيرًا مقارنة بسابقه وسلسلة Pixel 9. يحتوي الهاتف على هيكل يشبه الصندوق بزوايا مستديرة، بخلاف التصميم المنحني لهاتف Pixel 8a.

الجدير بالذكر أن وحدة الكاميرا الخلفية تتخلى عن الشريط الأفقي الموجود في سلسلة Pixel 9، وتتبنى بدلاً منه وحدة أصغر على الجانب الأيسر أو تخطيطًا بيضاويًا يضم مستشعرين للكاميرا وفلاش LED.

تتميز اللوحة الخلفية بتصميم مزخرف فريد، كما يظهر شعار مختلف عن شعار Google جوجل. ويعود ذلك إلى كون الهاتف ليس منتجًا نهائيًا، بل هو وحدة اختبار تُستخدم للتحقق من الصحة أثناء التجارب الداخلية قبل الإنتاج الضخم.

وقد كشف الملصق الموجود على ظهر الهاتف عن رقم IMEI الخاص به، الذي أكد من خلال قواعد البيانات أنه جهاز من جوجل برقم الطراز GTF7P.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف قد يحتوي على شاشة بحجم 6.3 بوصة، تدعم معدل تحديث متكيف بين 60 هرتز و120 هرتز، مما يعد ترقية عن شاشة Pixel 8a التي كانت بحجم 6.1 بوصة. ومن المحتمل أن يعمل الهاتف بشريحة Tensor G4، وهي نفسها الموجودة في سلسلة Pixel 9، لتحل محل شريحة Tensor G3 التي استخدمت في Pixel 8a.

بالإضافة إلى ذلك، يُشاع أن الهاتف سيأتي مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مقارنة بسعة 4492 مللي أمبير في Pixel 8a. ومع ذلك، قد تظل سرعات الشحن كما هي، حيث تشير التقارير إلى دعم شحن سلكي بقدرة 18 واط وشحن لاسلكي بقدرة 7.5 واط.

من المتوقع أيضًا أن تكون خيارات الذاكرة مشابهة لهاتف Pixel 8a، مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (RAM) وسعات تخزين تتراوح بين 128 جيجابايت و256 جيجابايت.

في قسم الكاميرا، قد يشهد الهاتف تخفيضًا بالمقارنة مع المستشعر الرئيسي في Pixel 8a الذي كان بدقة 64 ميجابكسل. تُشير التسريبات إلى وجود مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل مشابه للموجود في Pixel 9 Pro Fold.

أخيرًا، قد يحصل الهاتف على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، وهو تحسين مقارنة بتصنيف IP67 الذي كان في Pixel 8a.

ومع ذلك، يجدر التنويه بأن جميع هذه المعلومات مستندة إلى تسريبات، ولم تعلن جوجل رسميًا عن أي تفاصيل تتعلق بهاتف Pixel 9a. وبما أن التصميم والمواصفات قد يخضعان للتعديلات، سيكون من المثير انتظار ما ستكشفه جوجل رسميًا.

المصدر