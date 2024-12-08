شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلى بالك.. 7 علامات تقولك أن موبايلك "جاب أخره" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في هذه الأيام، يستمر عمر الهاتف الذكي من عامين إلى ثمانية أعوام، اعتمادًا على العلامة التجارية والصيانة والاستخدام، ومن السهل معرفة متى يقترب هاتفك من نهاية عمره لأن الأمور تبدو وكأنها بدأت تسير على نحو خاطئ.

ربما يموت هاتفك بسرعة أكبر، أو يستمر في التعطل، أو ربما أصبح قديمًا جدًا بحيث لا يمكن تنزيل أحدث البرامج، ومع إطلاق شركات صناعة الموبايل الكبري مثل Apple وAndroid لهواتف جديدة كل عام، ليس من الصعب العثور على طراز جديد ليحل محله.

إذن، ما هي العلامات التحذيرية التي تشير إلى أن هاتفك يقترب من نهاية عمره؟

1. استنزاف البطارية بسرعة

هذا مؤشر ضخم على أن هاتفك جاهز للتقاعد، فوفقًا لشركة Apple، يمكن إعادة شحن iPhone بالكامل 500 مرة على الأقل قبل أن تنخفض سعة البطارية إلى 80%.

هذا يعني أن الهاتف الذي كان من الممكن أن يستمر لمدة 10 ساعات بعد شحنه، لن يصمد الآن سوى ثماني ساعات بدون شحن.

وبالنسبة لأجهزة أندرويد، من المتوقع أن تدوم البطاريات لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، حيث أن بطاريات الهواتف الذكية مصنوعة من ليثيوم أيون، وبالتالي فإن عمرها الافتراضي محدود. لذا إذا لاحظت أن البطارية تنفد بسرعة، فقد يكون الوقت قد حان لاستبدالها أو الحصول على هاتف جديد.

2. شاشتك بها خلل

فجأة، تجد أن هاتفك لا يستجيب، الشاشات التي تعمل باللمس حساسة وبالتالي يمكن أن تتدهور بمرور الوقت، والمشكلات المنتظمة هي علامة على أنه يجب عليك إما استبدال الشاشة أو الحصول على هاتف جديد.

وبالمثل، إذا تحطمت شاشتك، فمن المحتمل أنك لن تتمكن بعد الآن من الاتصال بجهازك وبالتالي، فقد تسببت في موته بشكل أسرع مما كان متوقعًا، ومن الممكن إصلاح الهاتف المحطم، ولكن هذا قد يكون مكلفًا للغاية، لذا فمن المنطقي استبداله.

3. اصبح بطيء

مثل العديد من الأشياء، تمامًا مثلنا، تصبح الهواتف أيضًا أبطأ مع تقدم العمر، فإذا استغرق هاتفك وقتًا طويلاً لكتابة حرف واحد، فهذا يعني أن الدوائر بدأت في التدهور، وأن هاتفك يقترب من نهاية عمره الافتراضي.

ومع ذلك، قبل أن تصاب بالذعر، قد ترغب في التحقق مرة أخرى من عدم تشغيل تطبيقات متعددة في نفس الوقت، مما قد يؤدي إلى إبطاء سعة المعالجة واستنزاف البطارية بشكل أسرع.

4. إعادة تشغيل هاتفك بشكل عشوائي دون سبب

قد تكون في منتصف مكالمة في أحد الأيام ويقرر هاتفك أن الوقت مناسب لإعادة التشغيل، وقد يكون ذلك لأن البطارية ساخنة جدًا أو باردة جدًا، ولكن إذا استمر حدوث ذلك، فقد حان الوقت للتفكير في أن هاتفك يقترب من نهاية عمره الافتراضي.

إذا كنت تريد إنقاذ هاتفك، فيمكنك دائمًا أخذه إلى ورشة إصلاح لترى ما يمكنهم فعله، ولكن لا توجد وعود.

5. لم تعد تحصل على أحدث التحديثات

مع تقدم طراز هاتفك في العمر، قد تتوقف الشركة عن إصدار تحديثات البرامج المتوافقة مع هاتفك، ووهذا يعني أن تجربة المستخدم الخاصة بك قد تصبح معوقة بشكل متزايد حيث ستصبح التطبيقات التي أحببتها ذات يوم مزعجة للاستخدام. ولكن هذا ليس كل شيء.

عدم وجود تحديثات برامج حديثة يعني أيضًا انخفاض الأمان، مما قد يعرض هاتفك لخطر الاختراق حيث لم تعد الثغرات الأمنية يتم تصحيحها.

6. ارتفاع درجة حرارة هاتفك

ارتفاع درجة حرارة هاتفك عندما لا تستخدمه إلا نادرًا هو دليل مؤكد على اقترابه من نهايته، فإذا ارتفعت درجة حرارة الجهاز بشكل كبير، فهذا يعني أن مكوناته الداخلية أصبحت غير قابلة للاستهلاك بشكل طبيعي، ومن المؤسف أنه في طريقه إلى التلف.

إذا اكتشفت أن هاتفك يسخن بالتأكيد، فيجب عليك أيضًا توخي الحذر، حيث يمكن أن تنفجر بطاريته أو تتسبب في نشوب حريق.

7. الهاتف يعمل بشكل غير منتظم

عندما يبدأ هاتفك في التصرف بشكل غير منتظم مع تحرك الأشياء على الشاشة دون أن تلمسها، يُعرف ذلك باللمسة الخفية، من غير المعتاد أن تكون هذه مشكلة في البرنامج.

ولكن يمكن أن يكون ذلك بسبب تلف الشاشة أو الماء، أو استخدام كابل رديء الجودة، أو أي نوع آخر من المشكلات الداخلية، وهناك فرصة لأن يكون الهاتف قابلاً للإصلاح، ولكن ربما يجب أن تستعد للأسوأ.