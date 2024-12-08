تكنولوجيا: إليك سبب توقف وجه ساعتك عن العمل مع آخر تحديث لـ Galaxy Watch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة سامسونج أول تحديث كبير لـ Galaxy Watch منذ شهور، ويشمل التحديث ترقية إلى Wear OS 5، مما أدى إلى حدوث مشاكل لبعض وجوه الساعة. إذا توقفت ميزة مشاهدة الوجه عن العمل على Galaxy Watch بعد التحديث الأخير، فإليك السبب.

منذ إصدار Galaxy Watch 4، انتقلت سامسونج من منصتها الخاصة Tizen إلى نظام التشغيل Wear OS من جوجل، مما أدى إلى توسيع كبير في عدد وجوه الساعة المتاحة للتنزيل عبر متجر Play.

ومع ذلك، مع إطلاق Wear OS 5، أجرت جوجل تغييرات على كيفية عمل وجوه الساعة. التحديث الجديد يدعم فقط تنسيق “Watch Face Format” الجديد، وهو تنسيق محدث يزيل وجوه التعليمات البرمجية القابلة للتنفيذ في محاولة لتحسين عمر البطارية.

وقد عملت سامسونج مع جوجل لتطوير هذا التنسيق، وهو أمر جيد على المدى الطويل. لكن هذا يعني أن الكثير من وجوه الساعة القديمة التي تعمل على Wear OS لم تعد متوافقة مع Wear OS 5، وبالتالي مع الساعات الذكية الأحدث.

وأكدت شركة سامسونج أن وجوه الساعة التي لم تعد متوافقة مع سياسة جوجل المحدثة (أي باستخدام تنسيق وجه الساعة) لم تعد متوافقة مع Galaxy Watch 7 وGalaxy Watch Ultra. لذلك، قد يؤدي تحديث One UI 6 Watch الجديد، الذي يتم طرحه على Galaxy Watch 4 وWatch 5 وWatch 6، إلى تعطيل بعض وجوه الساعة على ساعتك الذكية نظرًا لأن التحديث يعتمد على Wear OS 5.

أحد أبرز الأمثلة على ذلك هو تطبيق Facer، الذي يعتبر من التطبيقات الشهيرة ويحتوي على سوق كبير من وجوه الساعة المصممة للساعات الذكية التي تعمل بنظام Wear OS.

ورغم الجهود المبذولة لإتاحة التطبيق على Wear OS 5، إلا أنه غير متوافق حاليًا. تم نقل بعض الوجوه إلى متجر Play، ولكن إذا كنت تستخدم Facer، فإن آخر تحديث لـ Galaxy Watch سيؤدي إلى تعطيل التوافق.

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