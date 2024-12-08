شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "5 ضد 5".. Fortnite تطرح وضع ألعاب جديد لعشاق اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم إطلاق وضع لعب جديد يسمى Ballistic إلى Fortnite في الوصول المبكر في 11 ديسمبر، مما يوفر تجربة إطلاق نار تكتيكية من منظور الشخص الأول 5 ضد 5، وفي وضع Ballistic، سيتم تكليف فريق واحد بزراعة جهاز Rift Point Device — والذي سينفجر بعد 45 ثانية من وضعه — وسيتعين على الفريق الآخر منع حدوث ذلك.

وستكون هناك خريطة واحدة (Skyline 10) للبدء ومجموعة محدودة من الأسلحة والعناصر، ولكن سيتم إضافة المزيد في المستقبل في "التحديثات الرئيسية" القادمة، وفقًا لمنشور مدونة Fortnite.

ويقول فريق Fortnite: "Ballistic هو وضع بدون بناء"، و"ستنتقل جميع الإعدادات المسبقة المحفوظة من الخزانة الخاصة بك إلى Ballistic، والتي تدعم أزياء Fortnite الحالية، وBack Blings، وKicks، وLaps، وSprays، وEmotes! لا يتم استخدام/دعم الفؤوس، وخطوط التكاثف، والأدوات، والمركبات، ومسارات التشويش".



وإذا تم إخراجك أثناء جولة، فلن تتمكن من إعادة الظهور، ولكنك ستعود في الجولة التالية، وسيتم تبديل أدوار الفرق بعد ست جولات، وستنتهي المباراة بمجرد فوز أحد الفريقين بسبع جولات، وستتمكن من اللعب في وضع Ranked أو Unranked.

سيكون وضع Ballistic متاحًا في كل مكان يمكنك فيه لعب Fortnite، باستثناء كوريا الجنوبية وروسيا، لكن الفريق يقول إنه "يعمل على جعل Ballistic متاحًا في كلتا المنطقتين"، نظرًا لأنه في مرحلة الوصول المبكر، فسيتم استخدام تعليقات اللاعبين لتحسين التجربة مع توسعها.