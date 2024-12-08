تكنولوجيا: OnePlus وOppo تطلقان أول هاتف ألعاب بشاشة مسطحة وتبريد نشط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - استهدفت OnePlus في الماضي مستخدمي هواتف اندرويد من خلال أجهزة مثل Ace 3 Pro، بينما كانت الشركة الأم تسعى لتحقيق أداء قوي عبر دمج معالج Dimensity 9400 التنافسي من MediaTek في هاتفيها الجديدين Find X8 وX8 Pro. رغم ذلك، لم تطلق أي من العلامتين التجاريتين منافسًا علنيًا لهواتف سلسلة ROG حتى الآن.

ومع ذلك، قد يتغير الوضع في الجيل القادم من هواتفهم الذكية. يُعتقد الآن أن أحد الأجهزة القادمة قد يكون الأول من نوعه الذي يحاكي RedMagic 10 Pro، والذي يُزود بفتحة تهوية مميزة ومروحة دوارة قابلة للعمل.

ووفقًا لذلك، من المحتمل أن يكون الجهاز الجديد جزءًا من نظام التبريد المحمول Tiantong الذي قد تُطلقه OnePlus قريبًا. ومع ذلك، يبدو أن التنبؤ الذي قدمه المسرب الشهير Digital Chat Station مبالغ فيه قليلاً من وجهة نظر شركة Oppo، التي قامت مؤخرًا بتطوير نظام بيئي للملحقات المغناطيسية التي يمكن توسيعها بسهولة لتشمل مبردًا محمولًا لأجهزتها المتوافقة، بما في ذلك Find X8 وOnePlus 13 الجديد.

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