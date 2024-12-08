شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر ميزة "التذكير بالرسائل غير المقروءة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ واتساب في طرح ميزة جديدة للمختبرين التجريبيين يمكن أن تسهل تتبع الرسائل الواردة على التطبيق، حيث تم تحديث ميزة التذكيرات التي تخبر المستخدمين بتحديثات الحالة الفائتة مع القدرة على تلقي تذكيرات للرسائل، في أحدث إصدار تجريبي من التطبيق لنظام Android.

وتم تصميم الميزة بطريقة تجعل WhatsApp يخطر المستخدمين فقط بالتحديثات والرسائل من جهات الاتصال ذات الأولوية.

وبعد التحديث إلى WhatsApp beta لنظام Android 2.24.25.29، تم تحديث الوصف الخاص بالميزة الموجود ضمن الإعدادات والإشعارات، التذكيرات ليذكر أن التطبيق سيوفر تذكيرات عرضية للرسائل، بالإضافة إلى تحديثات الحالة مع ملاحظة انها تطرح ببطء للمختبرين.

وبمجرد تشغيل الميزة، سيرى المستخدمون إشعارات حول الرسائل التي ربما لم يروها على التطبيق، ولم تقدم WhatsApp أي معلومات تتعلق بكيفية عمل الميزة، أو ما إذا كانت ستعرض تذكيرات للرسائل غير المرئية وتحديثات الحالة لجميع جهات الاتصال.

ووفقًا للتقرير، ستُعلم ميزة التذكيرات المستخدمين بالرسائل غير المرئية من جهات اتصال معينة، وسيتم تحديدها بناءً على التفاعلات في التطبيق، وبحسب ما ورد، ستستند التذكيرات إلى خوارزمية تعمل على هاتف المستخدم، لذا فإن التثبيت الجديد لـ WhatsApp سيولد قائمة جهات الاتصال التي اتصل بها المستخدم مرة أخرى.

ويبدو أن الميزة صُممت لإرسال تذكيرات لمحادثات محددة من أجل منع التطبيق من إغراق المستخدمين بتحديثات الحالة والرسائل من جميع جهات الاتصال الخاصة بهم، ومن المتوقع طرح هذه الميزة لمزيد من المختبرين التجريبيين في الأيام المقبلة، ويمكن أن تصبح متاحة في النهاية لجميع مستخدمي WhatsApp في وقت لاحق.