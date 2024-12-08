تكنولوجيا: هاتف Honor X50 يتفوق على iPhone 16 Pro Max في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أظهر أحدث تقرير لمتتبع شحنات الهواتف الذكية من Canalys للربع الثالث من عام 2024 أن هاتف Honor X50 قد تفوق في المبيعات على هاتف iPhone 16 Pro Max الرائد من أبل في السوق الصينية.

حقق هاتف Honor X50 المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 2.8%، بينما جاء هاتف iPhone 16 Pro Max في المركز الخامس بحصة سوقية قدرها 2.1%.

من الواضح أن الفجوة السعرية الكبيرة بين الجهازين لعبت دورًا حاسمًا في هذه النتيجة، إذ يُباع iPhone 16 Pro Max بسعر يقارب سبعة أضعاف سعر Honor X50 في الصين. وقد أسهمت القدرة على تحمل تكلفة هاتف Honor X50 بشكل كبير في نجاحه.

بسعر تقريبي يبلغ 200 دولار في الصين القارية، يتميز Honor X50 بمعالج Snapdragon 6 Gen 1، وذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت. كما يحتوي الهاتف على شاشة AMOLED بحجم 6.6 بوصة بدقة 1.5K وتردد 120 هرتز، مع ماسح بصمة مدمج تحت الشاشة.

لم يقتصر نجاح Honor X50 على تجاوز iPhone 16 Pro Max فقط، بل تفوق أيضًا على منافسين مميزين آخرين مثل Redmi K70 Ultra (الذي يُعرف عالميًا باسم Xiaomi 14T Pro)، والذي احتل المركز السابع بحصة سوقية بلغت 2.3%.

وفي الوقت نفسه، بينما استعادت شركة هواوي حصتها السوقية تدريجيًا في الصين، تمكن جهاز واحد فقط من أجهزتها من دخول قائمة المراكز العشرة الأولى. جاء هاتف Pura 70، وهو أحد أحدث هواتفها الرائدة، في المركز السادس.

أما المركز الأول فقد احتله هاتف iPhone 15 Pro Max من Apple بحصة سوقية بلغت 3%. وشهدت المراكز الأخرى في القائمة توازنًا بين الهواتف الاقتصادية والهواتف ذات الولاء الكبير للعلامة التجارية.

احتلت Vivo المركز العاشر بهاتف Y37، بينما جاء هاتف Opo A3x في المركز الرابع، وكلاهما يُعتبر خيارًا مناسبًا للميزانية. من ناحية أخرى، تمكن هاتف iPhone 15 Pro وهاتف Villa 15 من الوصول إلى المركزين الثامن والتاسع، في حين أكمل iPhone 16 Pro القائمة في المركز الخامس.

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