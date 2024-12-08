شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة صينية تكشف عن أسرع روبوت بشرى ثنائى الأرجل فى العالم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة الروبوتات الصينية روبوت إيرا، مؤخرًا، عن الروبوت "ستار1"، وهو أسرع روبوت ثنائى الأرجل فى العالم قادر على الوصول إلى سرعات تصل إلى 8 أميال فى الساعة أي 12.98 كم/ساعة والحفاظ عليها، وقد انتشرت صور ومقاطع فيديو لروبوت يرتدى حذاء رياضيا يركض عبر صحراء جوبى على وسائل التواصل الاجتماعى الصينية الشهر الماضى، مما أثار كل أنواع التعليقات الفكاهية من الجمهور، لكن قِلة من الناس أدركوا أنهم كانوا يشاهدون أسرع روبوت بشرى فى العالم أثناء العمل.



الروبوت

طورت شركة روبوت إيرا "الروبوت ستار1" بمحركات عالية عزم الدوران وخوارزميات الذكاء الاصطناعى ويمكنه التعامل مع جميع أنواع الأسطح والبيئات، بما فى ذلك الرمال والأراضى العشبية، وتساعد محركاته المتقدمة الروبوت على التحرك بكفاءة، بينما تتيح له أجهزة الاستشعار عالية السرعة ووحدات الاتصال معالجة المعلومات حول محيطه فى الوقت الفعلى، ولكن ما يساعد حقًا فى وضعه فوق الروبوتات ثنائية الأرجل الأخرى من حيث السرعة هو الأحذية البشرية القديمة، وفقا لموقع oddity central.

يبلغ ارتفاع الروبوت 5.6 قدم، ويزن حوالى 143 رطلا، ويمكنه الركض بسرعة 3.6 متر فى الثانية، مما يجعله أسرع روبوت ثنائى الأرجل تم صنعه على الإطلاق، ومن المهم ملاحظة أن العلماء الصينيين حققوا هذه السرعة المذهلة من خلال إعطاء الروبوت زوجا من أحذية الجرى، مما أحدث فرقا كبيرا فى التجارب، حيث كان الروبوت الذى يرتدى حذاءا رياضيا أسرع بكثير من منافسه "حافى القدمين"، على الرغم من أنه بدأ بشكل أبطأ، إلا أن الروبوت الذى يرتدى حذاءا رياضيا تمكن من التعامل مع التضاريس الصعبة لصحراء جوبى بشكل أفضل وانتهى فى المقدمة.

يعد Star1 حاليا أسرع من الروبوتات البشرية المتقدمة الأخرى مثل Optimus من Tesla وAtlas من Boston Dynamics، بالإضافة إلى روبوت H1 من Unitree Robotics، والذى سجل الرقم القياسى السابق للسرعة 3.3 متر فى الثانية، ولكن بينما ركز مصنعو هذه الروبوتات على أجهزة الاستشعار المتقدمة وخوارزميات الحركة المعقدة، أحرزت Robot Era تقدما كبيرا من خلال تحسين ميكانيكا الجرى واستخدام التقنيات الموجودة حاليا مثل أحذية الجرى لتحسين القبضة.