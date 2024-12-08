تكنولوجيا: شاومي تطلق هاتفًا متوسطًا بمقاومة ماء أفضل من Xiaomi 15

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شاومي أن هاتفي Redmi Note 14 Pro وPro Plus سيُطلقان عالميًا بشهادة IP69 المتميزة، مما يجعلهما من بين الهواتف الذكية القليلة التي تتمتع بهذا التصنيف العالي لمقاومة الماء. وبينما أشارت الشركة في البداية إلى أن الإصدار العالمي سيأتي بتصنيف IP68، أوضحت لاحقًا أن النسخة العالمية ستحمل بالفعل شهادة IP69.

ويعني هذا التصنيف أن سلسلة Redmi Note 14 Pro يمكنها تحمل نفاثات ماء مضغوطة والغمر في الماء الساخن دون أن تتعرض للتلف. هذا يضعها في موقع متفوق على العديد من الهواتف الأخرى في السوق، بما في ذلك الطراز الرائد للشركة لعام 2024، Xiaomi 15 وXiaomi 15 Pro.

من المقرر أن يتم الإطلاق العالمي لهاتفي Redmi Note 14 Pro وPro Plus في 9 ديسمبر، بعد إطلاقهما في الصين خلال شهر سبتمبر الماضي. بالإضافة إلى تصنيف الحماية الرائد، يتميز هاتف Note 14 Pro Plus بكاميرا مقربة مذهلة بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر Light Hunter 800 الأساسي، إلى جانب أكثر من 20 ميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم. كما يجلب الهاتف تحديثًا في التصميم مقارنة بسلسلة Note 13 Pro، مع هيكل أنحف وجزيرة كاميرا دائرية في منتصف اللوحة الخلفية.

أما الشاشة، فهي تأتي من نوع AMOLED منحنية بحجم 6.67 بوصة ودقة 1.5K، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 3000 نتس لكل متر مربع. تدعم الشاشة تقنيتي HDR10+ وDolby Vision لتوفير تجربة مشاهدة غامرة. ولتعزيز الأمان، يضم الهاتف مستشعر بصمة مدمجًا تحت الشاشة.

يشمل نظام الكاميرا الخلفي في Redmi Note 14 Pro Plus (الإصدار الصيني) ثلاث عدسات، حيث يضم المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل عدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل توفر تقريبًا بصريًا 2.5x وطولًا بؤريًا يبلغ 60 ملم، بالإضافة إلى كاميرا بزاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل.

ومن الجدير بالذكر أن تقارير سابقة أشارت إلى احتمال قدوم الإصدار العالمي بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، على غرار سابقتها.

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