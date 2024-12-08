شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 18.2 يجعل تطبيق Apple Photos أفضل من خلال هذه التغييرات الخمسة والان مع تفاصيل الخبر

حصل تطبيق Photos من أبل على إعادة تصميم رئيسية في iOS 18، حيث أجرت خمسة تغييرات رئيسية على Photos في iOS 18.2، لتجعله أفضل وأكثر ملائمة مع المستخدمين، وفقا لما ذكره موقع "9to5mac".

1: تغييرات واجهة الفيديو

أصبحت الآن في iOS 18.2 مقاطع الفيديو في وضع ملء الشاشة تلقائيًا بشكل افتراضي، ليست هناك حاجة للضغط، ولا يوجد تأثير غريب للتكبير والتصغير.

ولا يزال بإمكانك الضغط لإخفاء عناصر الواجهة والحصول على عرض أنظف، ولكن الأمر يشبه بشكل أساسي كيفية عمل مقاطع الفيديو قبل iOS 18.

2: تعطيل مقاطع الفيديو التي يتم تكرارها تلقائيًا

توفر أبل الآن خيارًا: داخل الإعدادات ⇾ الصور يوجد تبديل جديد: تكرار مقاطع الفيديو.

لا يزال قيد التشغيل افتراضيًا، ولكن إذا كنت تكره سلوك التكرار، فإن الضغط السريع على المفتاح سيغير ذلك.

3: التمرير للخلف

عند التنقل بين المجموعات المختلفة التي يوفرها تطبيق الصور في iOS 18، كان عليك في السابق الضغط على زر الرجوع في الزاوية العلوية اليسرى للرجوع، وكان هذا أمرًا مزعجًا بشكل خاص على أجهزة iPhone الأكبر حجمًا.

في iOS 18.2، تمت إضافة إيماءة التمرير للتنقل خارج عرض المجموعة، ويعمل هذا تمامًا كما هو الحال في أي تطبيق آخر من تطبيقات أبل، حيث يمكنك التمرير لليمين من الجانب الأيسر من الشاشة للعودة إلى العرض السابق.

4: تنظيف الفيديو إطارًا بإطار

تريد أحيانًا أن تكون شديد الدقة مع مقطع فيديو، ويمكنك الآن القيام بذلك في iOS 18.2، حيث تمت إضافة دعم التنظيف إطارًا بإطار، مصحوبًا بقراءة جديدة بالمللي ثانية للطابع الزمني أثناء هذه العملية.

5: مسح السجل

أصبح عدد الأدوات المساعدة في تطبيق الصور طويلاً في iOS 18، وهناك خياران قد لا تكون على علم بهما:

• العناصر التي تمت مشاهدتها مؤخرًا

• العناصر التي تمت مشاركتها مؤخرًا

يوفر كلا الألبومين سجلًا حديثًا لنشاطك، ويتيحان لك رؤية ما شاهدته مؤخرًا بسرعة وكذلك العناصر التي شاركتها مع الآخرين، وفي iOS 18.2، يمكنك لأول مرة مسح السجل في كلا الألبومين.

لإزالة عنصر فردي، يمكنك الضغط عليه لفترة طويلة وإزالته من القائمة المنبثقة، أو يوجد أيضًا خيار "إزالة الكل" من قائمة النقاط الثلاث للألبوم في الزاوية اليمنى العليا.



