شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تدرس إصدار أجهزة كمبيوتر وسماعات رأس تدعم الاتصال الخلوى والان مع تفاصيل الخبر

تدرس شركة أبل تطوير إصدارات مطورة من أجهزة الكمبيوتر وسماعات الرأس الخاصة بها والمجهزة بدعم الاتصال الخلوي، وفقًا لتقرير، ويقال إن الشركة تخطط لإطلاق أول جهاز إلكترونيات استهلاكية مزود بمودم خلوي داخلي ، وهو طراز iPhone SE من الجيل الرابع المفترض والذي من المتوقع أن يظهر لأول مرة في أوائل عام 2025.

ومن المتوقع أن يحل مودم الشركة محل مكون تم الحصول عليه من Qualcomm، وقد يمهد الطريق أيضًا لنماذج iPhone أنحف تؤدي في النهاية إلى iPhone قابل للطي.

آبل قد تطرح أجهزة كمبيوتر ماك بدعم الاتصال الخلوي بحلول عام 2026

وذكر تقرير لوكالة بلومبرج نقلاً عن أشخاص مطلعين على جهود أبل أن الشركة تخطط لتقديم مودم خاص بها يحمل الاسم الرمزي Sinope على خليفة iPhone SE (2022) ، وستكون هذه هي المرحلة الأولى من خطة مدتها ثلاث سنوات لجلب مودم الشركة إلى جميع أجهزتها.

ومن المتوقع أن يكون أحد أكبر فوائد استخدام أبل لمودمها الخاص هو تقليص الحجم بشكل كبير ، وفي وقت لاحق من عام 2025، من المتوقع أن تطلق الشركة طرازًا جديدًا من iPhone 17 "Air" ليحل محل طراز Plus ، ومن المتوقع أن يظهر لأول مرة باعتباره أنحف طراز iPhone من Apple حتى الآن.

كما أن هيكل آيفون الأرق قد يمهد الطريق لمجال آخر لم تستكشفه أبل بعد وهو الهواتف القابلة للطي، فقد أطلقت شركات هواتف أخرى بالفعل هواتف قابلة للطي على شكل صدفة أو كتاب، في حين تواصل أبل "استكشاف" هذا المفهوم، وفقًا لبلومبرج.



وتشير التقارير إلى أن الخطة الممتدة لثلاث سنوات لتقديم مودم الشركة الداخلي إلى أجهزتها الأخرى قد توفر الدعم للاتصال الخلوي لأجهزة كمبيوتر Mac المستقبلية للشركة (ومن غير المتوقع أن تصل هذه الأجهزة حتى عام 2026)، بالإضافة إلى الإصدارات القادمة من سماعة Vision Pro.



وتقدم أبل حاليًا دعمًا للاتصال بشبكات Wi-Fi وBluetooth على أجهزة كمبيوتر Mac وسماعات Vision Pro، ولكن إضافة الدعم الخلوي من شأنه أن يعزز خيارات الاتصال على هذه الأجهزة.

ووفقًا للتقرير، سيحصل جهازا iPad وiPad Pro التابعان للشركة (اللذان يتوفران بالفعل في إصدارات خلوية) على المودم الجديد في عامي 2025 و2026 على التوالي.