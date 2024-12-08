شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة الألغاز الافتراضية Escape Simulator 2 تضيف ميزات جديدة..تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أضافت لعبة Escape Simulator من Pine Studio وضع إنشاء مخصص حيث يمكن للمجتمع بناء غرف الهروب الخاصة بهم ومشاركتها مع لاعبين آخرين، ونظرًا لأن الإنترنت يضم بعضًا من أكثر العقول إبداعًا وجنونًا على هذا الكوكب الذين يقومون بإنشاء ألعاب مخصصة للعالم، فإن Escape Simulator هي واحدة من ألعاب الألغاز الافتراضية القليلة التي يمكنك الاستمرار في لعبها.

و الآن، Escape Simulator 2 تتجه نحو Steam، وهي تحتوي على بعض العوالم الجديدة والتي من المحتمل أن تكون رائعة لتنخرط فيها بمفردك أو مع الأصدقاء.

تحتوي لعبة Escape Simulator 2 على بعض البيئات الرائعة التي يمكنها استيعاب ما يصل إلى ثمانية لاعبين في وقت واحد، وحتى الآن، ستحتوي اللعبة على 12 غرفة هروب جديدة تمامًا.

ويُظهر مقطع دعائي جديد تم إصداره اليوم ثلاثة من بيئات غرفة الهروب الجديدة بما في ذلك سفينة فضاء تقطعت بها السبل وقلعة الكونت دراكولا وسفينة قراصنة ملعونة.

يحتوي وضع محرر الغرفة أيضًا على مجموعة من الألعاب والدعائم والأدوات الجديدة لإنشاء ألغاز لمجتمع مدمني الهروب المتنامي في اللعبة، وأعلن Pine Studio أيضًا أن صانع الغرف المخصصة في Escape Simulator 2 لديه "محرك إضاءة جديد تمامًا، ومنشئ بناء، ومحرر رسوم متحركة"، وفقًا لبيان صحفي ، ولا يوجد تاريخ إصدار أو سعر حتى الآن، ولكن هناك صفحة Steam للعبة في الوقت

الحالي.

وقامت لعبة Escape Simulator الأولى بحل أكبر مشكلة في ألعاب ألغاز الواقع الافتراضي، بمجرد حل كل شيء تنتهي اللعبة ما لم تتمكن من محو ذكريات معينة بأسلوب Eternal Sunshine of the Spotless Mind، فلن تكون هناك إمكانية لإعادة اللعب.



