شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعيد تصميم أداة جهات الاتصال المفضلة بشكل يجعلها أبسط والان مع تفاصيل الخبر

خضع تطبيق جهات اتصال جوجل لبعض التعديلات والتحديثات المميزة مؤخرًا، حيث حصل على تحديث الإصدار بإشعارات الرسائل والمكالمات والموقع المشترك، والآن، يطرح تطبيق جهات اتصال جوجل إعادة تصميم لأداة جهات الاتصال المفضلة.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، كان التصميم السابق يظهر صورًا شخصية مستطيلة كبيرة، ويمكنك إنشاء اختصار لما يصل إلى 7 من جهات الاتصال الأعلى تصنيفًا لديك لاستخدامها في الأداة.

يقوم التحديث الجديد بالتبديل إلى الصور الرمزية الدائرية مع إدراج الاسم الأول والأخير للشخص أدناه، حيث تقدم الأداة الآن تصميمًا شبكيًا بسيطًا ومباشرًا.

يساعدك هذا التصميم الجديد على الاحتفاظ بالعديد من المفضلات هناك، وقد يكون أقل إثارة للاهتمام بصريًا، ولكنه أكثر اتساقًا ويبدو تمامًا مثل الإصدار الذي يظهر في علامة التبويب "أبرز الأحداث".

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأداة ملاحظة أعياد الميلاد بأيقونة مميزة، وأصبحت أكثر قابلية للتصفح وأكثر ثراءً بالمعلومات، لذا يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات منها بسهولة أكبر، وتظل الخلفية الملونة الديناميكية بدون تغيير ولا يزال من الممكن تغيير حجم الأداة.

تم طرح التصميم الجديد لأداة جهات الاتصال المفضلة في جهات اتصال جوجل الآن، وهي متوفرة كتحديث من جانب الخادم وتأتي مع الإصدار 4.45 من جهات اتصال جوجل لنظام Android.

حظي تطبيق جهات اتصال جوجل ببعض التحديثات من جوجل مؤخرًا، وقبل بضعة أشهر فقط، أعاد التطبيق تصميم شريط التمرير الخاص به لكي لا يبدو متكتلًا.

يتوافق شريط التمرير الجديد الآن مع مظهر Material You الحديث الذي يتسم به التطبيق.

وعلى الرغم من أن جهات اتصال جوجل هو تطبيق أساسي إلى حد ما ولا يحتاج إلى الكثير من البهرجة، إلا أنه لا يزال جيدًا عند الاهتمام بالتفاصيل، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتصميم.

قد يكون المظهر الجديد الذي تتسم به أداة جهات الاتصال المفضلة بسيطًا، ولكنه أكثر ملاءمة خاصة إذا كنت تريد أن يتسع لعدد أكبر من الأشخاص، ويبدو بشكل عام أكثر تماسكًا مع بقية التطبيق.