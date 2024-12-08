شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يفتح مواقع الويب أسرع.. جوجل تحسن إصدارات كروم على أجهزة أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

يعد متصفح جوجل كروم من أكثر المتصفحات المتاحة للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، وذلك بفضل تكامله الوثيق مع نظام التشغيل المحمول من جوجل.

وقد أعلنت شركة البحث العملاقة أن كروم سيعمل الآن بشكل أسرع على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، فقد ضاعفت مؤخرًا نتيجتها في اختبار Speedometer الشهير.

وتقول جوجل إن الأداء المحسن بشكل كبير لمتصفح كروم يرجع إلى تحسين عمليات بناء البرامج، ومحركات العرض المحدثة، وشراكتها مع شركات تصنيع الرقائق، مثل كوالكوم، لتحسين المتصفح ليعمل على الأجهزة المتطورة.

أهم تحسينات Google Chrome التي ضاعفت الأداء على أجهزة Android

فى منشور على مدونة Chromium، تشرح Google كيف تمكنت من مضاعفة نتيجة اختبار متصفحها على Speedometer، وتقول الشركة إنها بدأت في تحسين إصدارات Chrome للأجهزة المتميزة بدءًا من الإصدار 113 الذي تم شحنه في أبريل 2023، بدلاً من التركيز على إصدار واحد مصمم للتشغيل على الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة.

ووفقًا لجوجل، ساعد هذا "الإصدار المنفصل عالي الأداء الذي يستهدف أجهزة أندرويد المتميزة" الشركة على تحقيق أكثر من نصف تحسينات الأداء التي شوهدت في اختبارات القياس المعياري، وإذا حقق متصفح درجات أعلى في اختبار القياس المعياري، فهذا يعني أنه سيكون قادرًا على تحميل مواقع الويب وغيرها بشكل أسرع، مع تقديم تجربة أكثر سلاسة.

ويعمل الإصدار المحسن من Google Chrome فقط على أجهزة ARM64، وهو أفضل أداءً للعمل على الأجهزة ذات ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين الأكبر ، ونتيجة لذلك، فإنه يتضمن كود C++ يمكن تشغيله بشكل أسرع بدلاً من الكود المصمم ليشغل مساحة أقل على الهاتف الذكي.

وتقول الشركة إن مستند Google Docs الذي تم تحميله على إصدار Chrome 112 الذي يعمل على جهاز Pixel Tablet في عام 2023 استغرق "وقتًا أطول بنسبة 50% مما يستغرقه اليوم".

من أجل تحسين الأداء للأجهزة المتطورة بشكل أكبر، عملت Google بشكل مباشر مع مصنعي الأجهزة، بما في ذلك Qualcomm ، ونتيجة لذلك، تم أيضًا تحسين جدولة الخيوط واستهلاك الطاقة، وحقق جهاز مزود بشريحة Snapdragon 8 Elite يعمل بنظام Chrome زيادة بنسبة 60 إلى 80% في درجات Speedometer 3.0 مقارنة بجهاز مزود بشريحة Snapdragon 8 Gen 3 مع Chrome.

ووفقًا للشركة، تم تقديم عملية تحسين تخطيط وتحسين كود Chrome (PGO) مع إصدار Chrome 120 في ديسمبر 2023، وفي الوقت نفسه، تم أيضًا تحسين أداء محركات العرض V8 JavaScript وBlink من Google التي تعمل على تشغيل Chrome من أجل تقديم أداء أسرع، وفقًا للشركة.