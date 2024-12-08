شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تكشف عن ميناء فضائى بقيمة 553 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

أفادت التقارير أن الصين أطلقت أحدث صاروخ من طراز لونج مارش-12 من موقع إطلاق الفضاء التجاري الذي تم إنشاؤه حديثًا في وينتشانج، مما يمثل معلمًا مهمًا في طموحاتها الفضائية التجارية، ودفع الإطلاق قمرين صناعيين تجريبيين إلى المدار، وتم تصميم الصاروخ الذي يبلغ طوله 62.6 مترًا لدعم زيادة متزايدة في نشر الأقمار الصناعية التجارية، كما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

الميزات الرئيسية لـ Long March-12

وبحسب تقرير لوسائل إعلام صينية رسمية، يستخدم صاروخ لونج مارش-12 المكون من مرحلتين الكيروسين المتقدم ووقود الهيدروجين السائل، ليحل محل الوقود الفائق الاشتعال القديم، ووفقًا لأكاديمية شنجهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء، يمكن للمركبة نقل 10 أطنان إلى مدار أرضي منخفض أو ستة أطنان إلى مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 700 كيلومتر.

وفي مقابلة مع صحيفة تشاينا ديلي، أوضح شي لي، كبير مصممي لونج مارش-12، أن الصاروخ مزود بنظام اكتشاف أعطال الإشعال التلقائي، مما يضمن عمليات إطلاق أكثر أمانًا من خلال إجراء فحوصات في الوقت الفعلي وحساب مسارات بديلة في حالة حدوث أي شذوذ.

ويبلغ قطر الصاروخ 3.8 متر، ويتسع لأربعة محركات لتخزين الوقود وزيادة سعة الحمولة، وأشار شي لي أيضًا إلى أن المادة الهيكلية المستخدمة أخف وزنًا بنسبة 15% وأقوى بنسبة 28% من السبائك المستخدمة في إصدارات لونج مارش السابقة.

أهمية ميناء وينشانج الفضائي التجاري

وبحسب التقارير، فإن موقع إطلاق المركبات الفضائية التجارية في وينتشانج، الذي تم بناؤه بتكلفة 553 مليون دولار، يقع في موقع استراتيجي على جزيرة هاينان بالقرب من خط الاستواء، مما يسمح بتقليل استهلاك الوقود وزيادة قدرات الحمولة.

وتشير التقارير إلى أن الميناء الفضائي، الذي تديره شركة هاينان الدولية لإطلاق المركبات الفضائية التجارية، سيدعم ما يصل إلى 16 عملية إطلاق سنويًا لكل منصة.

ويسهل الموقع الساحلي نقل الصواريخ الكبيرة عن طريق البحر، ويتيح استعادة مراحل الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام بكفاءة من بحر الصين الجنوبي ، ومن المتوقع أن يلعب الموقع دوراً رئيسياً في خطط الصين لإنشاء مجموعات أقمار صناعية تجارية ضخمة، بما في ذلك شبكات الأقمار الصناعية تشيانفان وجووانج.