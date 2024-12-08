شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول عدد مستخدمى Bluesky لـ24 مليون مستخدم.. هل ينافس منصة X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت الإحباطات المتزايدة تجاه Twitter - الذي تمت إعادة تسميته منذ ذلك الحين إلى X - إلى دفع المستخدمين إلى البحث عن شبكات اجتماعية بديلة قصيرة الشكل، وقد نمت Threads التابعة لـ Meta بسرعة فائقة، لكن الشبكة الجديدة التي يتحدث عنها الجميع هي Bluesky.

وقد وصل عدد مستخدمي Bluesky إلى 24 مليون مستخدم، ويمكنك رؤية الرقم يتزايد على متتبع Bluesky التابع لـ Jaz، وكان هناك أكثر من 700 مليون مشاركة و 3.1 مليار إعجاب على الشبكة الاجتماعية الناشئة.



عدد منشورات bluesky

وقبل بضعة أيام، أصبحت النائبة الأمريكية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز أول مستخدم يصل إلى أكثر من مليون متابع (الاستثناء الوحيد هو حساب Bluesky الخاص)، وينتقل العديد من الآخرين إلى Bluesky - ستيفن كينج، جييرمو ديل تورو، صحفيون مثل راشيل مادو ودون ليمون، والقائمة تستمر في النمو.

وبالطبع، كانت Threads تتصدر عناوين الأخبار بنموها الهائل في وقت ما، والآن خفت بريقها، يبلغ عدد مستخدمي Threads النشطين شهريًا 275 مليونًا، بينما يبلغ عدد مستخدمي X حوالي 611 مليونًا، ويبقى أن نرى ما إذا كانت Bluesky ستبذل جهدًا أفضل للحفاظ على زخمها.