شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Grok أصبح متاح مجانا لجميع مستخدمى X.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يعد مستخدمو X بحاجة إلى الدفع مقابل X Premium لاستخدام روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي الخاص بالخدمة Grok، وبدلاً من ذلك، تسمح منصة X للمستخدمين بـ 10 مطالبات مجانية كل ساعتين.

وبحسب التقرير، فإن بعض مستخدمي X هم من لاحظوا التحديث، وبدأ X لأول مرة في تجربة إصدار مجاني من Grok في دول معينة مثل نيوزيلندا، وفقًا لما ذكره TechCrunch الشهر الماضي.



Grok

ويمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء 10 صور مجانًا كل ساعتين، ومع ذلك، فإنهم مقيدون بتحليل 3 صور يوميًا، وفقًا لمنشور X، أي شيء أكثر يتطلب الاشتراك.

ويمنح هذا Grok نموذجًا مجانيًا مشابهًا لـ ChatGPT من OpenAI و Claude من Anthropic، وفي السابق، كان Grok متاحًا فقط لأعضاء X Premium بسعر يبدأ من 8 دولارات شهريًا أو 84 دولارًا سنويًا.

وجمعت شركة xAI، شركة الذكاء الاصطناعي التي تقف وراء Grok، 6 مليارات دولار لكل ملف SEC، ليصل إجمالي تمويلها إلى 12 مليار دولار.



