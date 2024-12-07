شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارفع بـ 2 ملم من أيفون 16 برو.. تعرف على أحدث تسريبات iPhone 17 Air والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عام 2025، تخطط Apple لإطلاق نسخة أنحف من iPhone والتي سيتم بيعها جنبًا إلى جنب مع iPhone 17 و‌iPhone 17‌ Pro و‌iPhone 17‌ Pro Max، وسيكون هذا ‌iPhone 17‌ "Air" أنحف بحوالي مليمترين من iPhone 16 Pro الحالي، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج.

ميزة iPhone 17 Slim

ويبلغ سمك ‌iPhone 16 Pro‌ 8.25 مم، لذا فإن ‌iPhone 17‌ الأرق بمقدار 2 مم سيأتي بسمك حوالي 6.25 مم. بسمك 6.25 مم، سيكون ‌iPhone 17‌ Air أنحف ‌iPhone‌ من Apple حتى الآن.

كان أنحف ‌آيفون‌ رأيناه حتى الآن هو ‌آيفون‌ 6، الذي بلغ سمكه 6.9 ملم. أصبحت أجهزة آيفون‌ أكثر سمكًا مع ‌آيفون‌ X وما بعده، حيث زادت Apple السُمك لتوفير مساحة أكبر للبطارية وعدسات الكاميرا وأجهزة Face ID والمزيد.

ستزود Apple ‌آيفون‌ 17‌ Air بشريحة مودم 5G مصممة خصيصًا لها، وهذه الشريحة أصغر من شرائح مودم 5G من Qualcomm، ويقول جورمان إن Apple ركزت على جعل الشريحة أكثر تكاملاً مع المكونات الأخرى المصممة من Apple لتوفير المساحة داخل ‌آيفون‌، وأن توفير المساحة هو ما سمح لها بإنشاء ‌آيفون‌ 17‌ Air النحيف دون التضحية بعمر البطارية أو الكاميرا أو جودة الشاشة.

كما أشارت الشائعات السابقة إلى أن ‌آيفون‌ 17‌ Air سيكون سمكه ما بين 5 ملم و6 ملم، وقد اقترحت مصادر موثوقة متعددة الآن سمك ~6 ملم، ومن المتوقع أن يحتوي ‌iPhone 17‌ Air على شاشة بحجم 6.6 بوصات تقريبًا، كما سيحتوي أيضًا على كاميرا خلفية أحادية العدسة.

وسيكون ‌iPhone 17‌ Air واحدًا من ثلاثة أجهزة من المقرر أن تحصل على شريحة مودم مخصصة من Apple في عام 2025، مع قيام Apple أيضًا بإحضار الشريحة إلى iPhone SE في وقت مبكر من العام وجهاز iPad منخفض التكلفة.

ومع تحسين Apple لتصميم شريحة المودم الخاصة بها، يمكن أن تسمح المساحة الموفرة بـ "تصاميم جديدة" مثل ‌iPhone‌ القابل للطي، ووفقًا لجورمان، تواصل Apple استكشاف تقنية ‌iPhone‌ القابلة للطي، وتهدف Apple إلى التخلص التدريجي من مودمات Qualcomm على مدار فترة ثلاث سنوات مع طرح Apple لشرائح مودم أقوى بشكل متزايد.

وفي النهاية، يمكن أن تطرح Apple نظامًا على شريحة يتضمن معالجًا ومودمًا وشريحة Wi-Fi وأجزاء أخرى، مما سيوفر مساحة إضافية ويسمح بتكامل أكثر إحكامًا بين مكونات الأجهزة.