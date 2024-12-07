تكنولوجيا: إطلاق ملخص صور Google 2024 مع الرؤى وGemini والمزيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع اقتراب نهاية العام، تُطلق خدمة صور جوجل خلاصة 2024 التي تتكون من جزأين رئيسيين.

أولًا، تقدم الخدمة “ذاكرة تلخيصية” مدتها دقيقة تقريبًا، تعرض صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك، مع إضافة رسوم متحركة ممتعة وتأثيرات سينمائية.

كما تتضمن هذه الذكريات بعض الموسيقى الخلفية. ستعرض الذاكرة عدد الصور التي التقطتها هذا العام، بما يعادلها من “لفات الفيلم”، إلى جانب عدد مقاطع الفيديو وإجمالي الدقائق.

في الولايات المتحدة، يمكن لـ Gemini إضافة تسميات توضيحية مخصصة تُبرز “أهم لحظتين في عامك”، مثل الرحلات الكبيرة أو حفلات الزفاف. يُطلق على هذه الميزة اسم “صور جوجل مع القليل من المساعدة من Gemini”.

لتفعيل هذه الميزة، يجب الذهاب إلى إعدادات صور Google > التفضيلات > ميزات Gemini في الصور، ثم تفعيل “استخدام Gemini في الصور” و”الذكريات التي تدعمها Gemini”.

ستتضمن خلاصة 2024 أيضًا رؤى تقدم “حكايات ممتعة ومدهشة عن عامك” بناءً على الصور التي التقطتها، والتي ستظهر في مكتبة الذكريات بعد ذاكرة الملخص. هذه الرؤى يمكن أن تشمل:

عام من الابتسامات: “هذا العام، التقطت [عدد] الابتسامات. لكنك ابتسمت أكثر مع …”

العام بالألوان: “أكثر الألوان التي التقطتها هذا العام كانت …”

أهم وجوهك: “طاقم النجوم لعام 2024” يعرض أهم أربعة أشخاص يظهرون في صورك.

أطول خط.

ومثل الذكريات الأخرى، يمكن حفظ هذه الرؤى في مكتبة صور جوجل الخاصة بك، أو سيتم “نقلها إلى شبكة الصور الخاصة بك في يناير”، ويمكنك أيضًا مشاركتها مع الآخرين.

تطرح صور جوجل خلاصة 2024 مع إشعار ينبهك عند توفرها. يمكنك أيضًا التحقق من الرف العلوي الدائري. لتلقي هذا الملخص، يجب تمكين إعداد المجموعات المصنفة حسب الوجوه.

المصدر