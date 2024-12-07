تكنولوجيا: مراجعة لفارة Razer Basilisk V3 Pro 35K المخصصة للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت فارة الألعاب Basilisk V3 Pro 35K كتحديث ممتاز من Razer للإصدار الأصلي، مع عدد من التحسينات في عمر البطارية والمستشعر، وفي السطور القادمة نسلط الضوء على مميزات وعيوب هذا الإصدار.

التصميم

تدعم Razer فارة Basilisk V3 Pro بتصميم مميز بإضاءة Chroma RGB، مع شريط إضاءة في قاعدة الفارة يستمر في الإضاءة لدعم المستخدم بتجربة تفاعلية بمؤثرات ضوئية مميزة، مع RGB في شعار Razer أعلى الفارة، وأيضاً في عجلة الفارة، حيث تتضمن الفارة عدد 13 منطقة ضوئية، مع إمكانية تخصيص ملف تعريفي خاص بإضاءة RGB.

وتأتي الفارة بحجم صغير إلى حد ما، كما أنها مصممة لتتوافق مع راحة اليد، أيضاً تتميز الفارة بوزن 112 جرام، لهذا لا يتميز هذا الإصدار بوزن خفيف على غرار فارات الألعاب Viper أو Deathadder، التي تأتي بنصف وزن Basilisk تقريباً.

أيضاً قد يعيق التصميم الصغير لهذا الإصدار المستخدم في الحصول على تجربة جيدة عند أطراف الأصابع أو قبضة الفارة، إلا أنه مع تثبيت راحة اليد بشكل جيد يمكنك أن تحصل تجربة أفضل للفارة.

كما تتميز الفارة بتصميم مطاطي من الجانبين لدعم المستخدم بميزة التحكم في الفارة بشكل أفضل، لذا لن تواجه الملمس الذي تتميز به إصدارات Razer الأخرى من فارات الألعاب.

من جانب أخر تتميز قاعدة فارة Basilisk V3 Pro 35K بتصميم عريض مع جزء خاص يحاكي المنصة لراحة الإبهام، بتصميم مسطح في جانب الفارة لدعم راحة اليد بتجربة أفضل، كما تأتي فارة Basilisk باثنان من المميزات الرئيسية والتي تشمل عجلة التمرير رباعية الإتجاهات.

ويمكن أن تدعم عجلة التمرير الدفع إلى اليسار واليمين للإدخالات الإضافية، إلى جانب المهام الرئيسية لعجلة التمرير حيث يمكن الضغط لأسفل، كما أنها تتميز بتجربة سلسة في التشغيل كأزرار إضافية إلا أنها لا تأتي بآداء خفيف عند اللمس، لذا لن تواجه مشكلة الضغط عن طريق الخطأ على عجلة التمرير.

كما تأتي عجلة التمرير بميزة تعرف ب”Smart-Reel” والتي تدعم المستخدم في التبديل بين عجلة التمرير أو التمرير الحر، إلا أن هذه الميزة لا تقدم إستفادة كبيرة للمستخدم عند التجربة العملية.

الميزة الثانية في الفارة في “trigger” في الجانب الأيسر من الفارة، وهو زر صغير بشكل مربع يدعم البرمجة لتنفيذ مهام محددة، كما يدعم “HyperShift” لتبديل الوظائف بين الأزرار عند الضغط المطول، مما يتيح للمستخدم الحصول على مدخلات مضاعفة، مثل تعيين إختصارات لتحرير الفيديو والصور، أو قد تدعمك في الألعاب التي تتضمن مخططات معقدة.

أيضاً تشير علامة “35K” التجارية في هذا التحديث إلى دعم الفارة بمستشعر ضوئي “Focus Pro” في الفارة لدعم 35000 نقطة في لكل إنش، لذا يتمتع المستشعر بدقة كبيرة، وتدعم Basilisk الإتصال المتعدد للأجهزة عبر منافذ USB أو عبر جهاز مستقبل.

البطارية والبرمجيات

يقدم Razer Synapse دعم لتخصيص فارة الألعاب Basilisk V3 Pro 35K، مع العديد من الإختيارات لضبط الفارة بشكل دقيق، كما يتيح البرنامج ضبط الملف التعريفي لإضاءة Chroma RGB، أو تعيين مهام كل زر في الفارة، وأيضاً ضبط زر المشغل متعدد الوظائف، وضبط إعدادات DPI، وSmart-Reel، وتدعم الأدوات المقدمة في البرامج تحقيق أعلى إستفادة من الفارة.

ولا يختلف الحال مع البطارية المميزة لفارة Basilisk V3 Pro 35K، والتي تأتي بترقية مقارنة بالإصدار السابق من فارة Basilisk، حيث تأتي فارة V3 Pro 35K بعمر شحن يتخطى 140 ساعة عند الإتصال بتردد 2.4GHz ، أو 200 ساعة عند الإتصال عبر البلوتوث.

أيضاً في التجربة العملية إستمرت الفارة في العمل مع الإتصال عبر البلوتوث على مدار أسبوع عند الإستخدام في مهام العمل، أو لمدة 3 أيام في تشغيل الألعاب 2.4GHz HyperSpeed، حيث لا يظهر الوميض الأحمر الذي يشير إلى إنخفاض الشحن إلا في اليوم الثالث.

الآداء

تأتي فارة Basilisk V3 Pro 35K بآداء رائع بشكل عام، إلا أن التصميم الخفيف لبعض الإصدارات المنافسة يقدم تجربة أفضل في التنقل بالفارة في العمل، بينما تقدم المميزات في فارة Basilisk V3 Pro 35K آداء قوي، كما أن برنامج Synapse يأتي بتجربة أفضل لتخصيص أعلى لمهام الأزرار في الفارة، كما أن التصميم المميز للفارة يدعم المستخدم بآداء مريح ما أن تعتاد على التصميم، لكن قد يفضل البعض التصميم الأكبر للفارة لتوفير مساحة أكبر لراحة اليد.

ولعاشقي الألعاب التنافسية مثل ألعاب التصويب والرماية، فإن فارة Basilisk V3 Pro 35K ستكون الإختيار الأفضل لك، كما أن مستشعر الفارة يتميز بالدقة المطلوبة لتنفيذ العديد من المهام، إلا أن الوزن الثقيل للفارة وإفتقار الفارة للإستخدامات المتعددة للقبضة لا يقدم التركيز المثالي للألعاب الذي تتميز به إصدارات Razer.

وفي التجربة العملية للفارة مع لعبة “Counter-Strike 2” قدمت الفارة آداء مثالي في توجيه الضربات بأعلى دقة، إلا أنه مع إرتفاع وتيرة المنافسة التي تتطلب التحريك السريع للفارة كان الوزن الثقيل للفارة عائق لتحقيق أهداف سريعة.

أيضاً مع إستخدام الفارة لجلسات طويلة في الألعاب لن تواجه ضغط على أطراف الأصابع، كما تقدم ميزة الإتجاهات الأربعة في عجلة التمرير مع HyperShift آداء سلس وسريع لتنفيذ المهام والإجراءات.