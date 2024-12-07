شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التحدث مع روبوت دردشة أصبح عادة.. مليار رسالة يوميا يرسلها الناس إلى ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت OpenAI بإنجاز آخر مثير للإعجاب، حيث جمع ChatGPT، روبوت الدردشة الشهير بالذكاء الاصطناعي للشركة، أكثر من مليار رسالة يومية مرسلة.

وكشف خبير الذكاء الاصطناعي سام ألتمان خلال مؤتمر DealBook الذي نظمته صحيفة نيويورك تايمز أن ChatGPT وصل أيضًا إلى 300 مليون مستخدم نشط كل أسبوع، وهناك أيضًا مليار رسالة يومية و1.3 مليون مطور أمريكي قاموا ببناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي على منصة OpenAI.

وفي فبراير 2023، وصل ChatGPT إلى 100 مليون مستخدم أسبوعيًا، وحدث ذلك خلال ضجة GPT-4 Turbo في أقل من عام، مما جعل التطبيق يصبح أحد أسرع الخدمات نموًا على الإطلاق، ومع تضاعف الرقم إلى 300 مليون مستخدم أسبوعيًا هذا العام، يبدو أن الأمور تتحرك بسرعة للشركة المدعومة من Microsoft.

وأعلنت OpenAI مؤخرًا عن موجة بث لمدة 12 يومًا، وتقول المصادر أن الشركة ستطلق نموذج توليد الفيديو Sora الذي طال انتظاره، والذي تم الكشف عنه سابقًا، بالإضافة إلى نموذج متفوق في المنطق يمكن أن يتجاوز o1.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تحتفل فيه ChatGPT بالذكرى الثانية لتأسيسها، حيث تخطط OpenAI أيضًا لإطلاق نموذج Orion في ديسمبر، والذي لن يعمل على تشغيل روبوت الدردشة AI ولكن ستستخدمه الشركات لإنشاء حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وفي الشهر الماضي، قالت OpenAI أن ChatGPT قد تقوم قريبًا بإدراج إعلانات في إجاباتها على الرغم من عدم وجود "خطط نشطة لمتابعة الإعلان"، وحصل GPT-4o أيضًا على تحديث رفع مستوى كتابته وتحميل الملفات، وجلبت OpenAI وضع الصوت المتقدم الواقعي إلى تطبيقات الويب وسطح المكتب.

كما أطلق ChatGPT القدرة على البحث على الويب أثناء الرد على استفساراتك في وقت سابق من هذا العام.