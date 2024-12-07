تكنولوجيا: الإطلاق العالمي لـ Xiaomi Pad 7 يقترب رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي جهاز Xiaomi Pad 7 في الصين إلى جانب إصدار Pad 7 Pro خلال شهر أكتوبر. إذا كنت تتساءل عما إذا كان سيتم طرح أي من الجهازين دوليًا، يبدو أن الإجابة واضحة: نعم، على الأقل بالنسبة للإصدار القياسي من Pad 7.

ظهر جهاز Pad 7 مؤخرًا في اختبارات Geekbench 6.3 برقم طراز خاص بالسوق الهندية، مما يشير بوضوح إلى اقتراب إطلاقه في الهند. إذا كان سيتم طرحه في الهند، فمن المنطقي أن نراه متاحًا في أسواق أخرى حول العالم.

مثل نظيره الصيني، يعتمد الإصدار الهندي من Pad 7 على معالج Snapdragon 7+ Gen 3 من كوالكوم، الذي يُعد من أقوى الشرائح المتوسطة في السوق. حقق الجهاز في اختبارات الأداء نتائج مميزة، حيث سجل 1,877 نقطة في اختبار النواة الواحدة و5,106 نقاط في اختبار الأنوية المتعددة. يعمل الجهاز بذاكرة عشوائية سعتها 12 جيجابايت ونظام تشغيل Android 15، مع واجهة HyperOS الخاصة بشاومي.

تُظهر المواصفات التي تم الكشف عنها من خلال المؤشر تشابهًا كبيرًا بين الإصدار الهندي والإصدار الصيني. إذا كانت المواصفات متماثلة تمامًا، فمن المتوقع أن يحصل Pad 7 الهندي على شاشة LCD بحجم 11.2 بوصة ودقة 2136×3200 بكسل، مع معدل تحديث 144 هرتز وسطوع يصل إلى 800 نتس.

كذلك، سيأتي الجهاز بمساحات تخزين 128/256 جيجابايت وخيارات ذاكرة عشوائية 8/12 جيجابايت، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

وبالإضافة إلى ذلك، سيُزود الجهاز ببطارية بسعة 8,850 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 45 وات. مع هذه المواصفات، يبدو أن Xiaomi Pad 7 جاهز لتقديم تجربة منافسة في الأسواق العالمية.

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