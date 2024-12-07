شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب تصميم هاتف Google Pixel 9a الجديد قبل إطلاقه فى صور حية والان مع تفاصيل الخبر

من المقرر إطلاق Google Pixel 9a العام المقبل كخليفة لإصدار Pixel 8a، وقد تسربت مواصفات الهاتف مسبقًا عبر الإنترنت، وقام مستخدم X (Twitter سابقًا) الآن بتسريب صورتين حيتين لطراز Pixel 9a المزعوم، مما يمنحنا نظرة جيدة على تصميم الهاتف الذكي.

ويمكن أن يتميز بوحدة كاميرا خلفية بيضاوية الشكل، بدون "الحاجب" المعدني الموجود في إصدارى Pixel 9 و Pixel 9 Pro اللذين أطلقتهما شركة البحث العملاقة في أغسطس.



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تصميم Google Pixel 9a (مسرب)

تُظهر الصورة الأولى التي نشرها المستخدم fenibook على X للوحة الخلفية لنموذج Pixel 9a المزعوم. وبدلاً من شعار "G"، يُرى الهاتف في الصورة المسربة وهو يحمل شعارًا مختلفًا تمامًا ، هذا ليس أمرًا غير شائع بالنسبة للهواتف الذكية من Google، فقد تضمنت الصور المسربة سابقًا للنماذج الأولية أيضًا شعارات مختلفة تم استبدالها قبل إنتاج الهواتف.

وفي الوقت نفسه، تدعم الصورة الحية للنموذج الأولي لهاتف Pixel 9a التسريبات السابقة التي ادعت أن الهاتف الذكي سيحتوي على وحدة كاميرا خلفية بدون إطار معدني بارز، كما هو الحال في هاتفي Pixel 9 و Pixel 9 Pro .



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وبدلاً من ذلك، يظهر هاتف Pixel 9a بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة أفقية محاذية لليسار، مع فلاش LED يقع على اليمين.

ووفقًا للصورة الثانية التي شاركها المستخدم، ستبدو واجهة Pixel 9a مشابهة لسابقتها Pixel 8a، و يبدو أن شاشة النموذج الأولي المسرب تحتوي على فتحة مثقبة محاذية للمركز لإحتواء كاميرا السيلفي، وتشير الصورة الحية لـ Pixel 9a أيضًا إلى أنه سيتم تجهيزه بإطارات سميكة، مثل طراز Pixel 8a.

وتشير التقارير السابقة إلى أن هاتف Pixel 9a سيُزود بشريحة Tensor G4 من Google، وهو نفس المعالج المستخدم في هاتفي Pixel 9 وPixel 9 Pro ، ويقال أيضًا أنه سيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت ، ويقال إن هاتف Pixel 9a سيحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.3 بوصة، بمعدل تحديث يتراوح بين 60 هرتز و120 هرتز ، ومن المتوقع أيضًا أن يحتوي على بطارية أكبر بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مقارنة بسابقه، الذي يحتوي على شاشة مقاس 6.1 بوصة وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة ، ومن المرجح أن تظهر المزيد من التفاصيل حول الهاتف في الأشهر المقبلة، قبل ظهوره المتوقع في عام 2025.