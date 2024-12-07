تكنولوجيا: جوجل تمدد دعم نظام التشغيل إلى 5 سنوات لهواتف Pixel 6 وPixel 7 وPixel Fold

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وعدت جوجل في البداية بتقديم ثلاث سنوات من دعم نظام التشغيل وخمس سنوات من التحديثات الأمنية لأجهزة Pixel 6 وPixel 7 وPixel Fold الأصلي. اليوم، كشفت الشركة عن توسيع فترة دعم نظام التشغيل لتصبح خمس سنوات، وهو ما يشمل جميع الأجهزة التالية:

Pixel Fold

Pixel 7a

Pixel 7 Pro

Pixel 7

Pixel 6a

Pixel 6 Pro

Pixel 6

ومع ذلك، لم تدرج جوجل جهاز Pixel Tablet في هذه القائمة. وأوضحت صفحة دعم منفصلة أن الجهاز سيحصل على ثلاث سنوات فقط من تحديثات نظام التشغيل، مع استمراره في تلقي التحديثات الأمنية لمدة خمس سنوات.

قدمت جوجل خطوة ريادية بين مُصنّعي أجهزة اندرويد عندما التزمت بتقديم دعم موسّع، وهو ما دفع الشركات الكبرى الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة. ومع هذا التحديث الجديد، ستتمكن أجهزة Pixel 6 من الترقية إلى Android 16 وAndroid 17، بينما سيصل دعم Pixel 7 وPixel Fold إلى Android 18 بحلول عام 2027.

في المقابل، توقفت التحديثات لأنظمة اندرويد والأمان عن الوصول إلى الأجهزة الأقدم من Pixel 6، بما في ذلك جميع الأجهزة من السلسلة 1 إلى 5. وفي الوقت ذاته، ينتظر مستخدمو عائلتي Pixel 8 وPixel 9 دعمًا يمتد إلى سبع سنوات، إلا إذا قررت جوجل مفاجأتهم بتغيير جديد.

المصدر